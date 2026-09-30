So bekommt man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Borussia Mönchengladbach trifft am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach auf Hoffenheim.

Historisch gesehen hat dieses Duell konstant torreiche und unterhaltsame Partien hervorgebracht, mit im Schnitt mehr als fünf Toren pro Spiel in ihren jüngsten Erstliga-Duellen. Gladbach wird versuchen, den Heimvorteil zu nutzen, nachdem es das letzte Liga-Heimspiel gegen Hoffenheim klar mit 4:0 gewonnen hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim zu sichern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim wird am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim im BORUSSIA-PARK zu kaufen, können Sie diese Hauptkanäle nutzen:

1. Offizielle Ticketkanäle

Offizieller Ticketshop von Borussia Mönchengladbach : Der sicherste und direkteste Weg führt über Gladbachs offizielles Online-Ticketportal. Tickets werden in der Regel in Phasen freigeschaltet, zunächst für Vereinsmitglieder, bevor sie für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden, falls noch Plätze vorhanden sind.

Sekundärer Tickettausch (Zweitmarkt) : Gladbach betreibt über die Hauptseite eine offizielle Plattform für den Weiterverkauf von Tickets. Wenn das Spiel ausverkauft ist, verkaufen Vereinsmitglieder und Fans ihre Tickets dort sicher zum ursprünglichen Nennwert weiter.

Block für Auswärtsfans : Wenn Sie Hoffenheim unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsbereich direkt über den offiziellen Ticketshop der TSG Hoffenheim an Mitglieder des Gastvereins und Dauerkarteninhaber verteilt.

2. Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern

Sekundäre Ticket-Marktplätze : Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub listen Tickets aus dem Weiterverkauf. Beachten Sie, dass die Preise auf Sekundärmarktplätzen je nach Nachfrage oft schwanken und höher sein können als die offiziellen Nennwertpreise.

Wie viel kosten Tickets für Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim im BORUSSIA-PARK variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufkanal:

1. Offizielle Nennwertpreise (Gladbach-Ticketshop)

Stehplatztribüne (Nordkurve) : Ungefähr 16 € bis 19 €

Standard-Sitzplätze (Ober- und Unterrang) : Ungefähr 19 € bis 55 € (abhängig von der Nähe zur zentralen Spielfeldsicht)

Offizieller Zweitmarkt (Wiederverkaufsbörse) : Verkauf zum ursprünglichen Nennwert, in der Regel zwischen 16 € und 55 € , ohne zusätzliche Aufschläge im Weiterverkauf.

2. Sekundäre Wiederverkaufsmarktplätze

Wenn Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub je nach Marktnachfrage

Tickets der Einstiegs-/untersten Kategorie : Rund 22 € bis 30 €

Durchschnittliche Preisspanne : 50 € bis 140 €+ (abhängig von Kategorie, Verfügbarkeit und der Nachfrage näher am Spieltag)

VIP & Hospitality : Ab 250 € bis 300 €+

Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach hat drei der letzten fünf Pflichtspiele verloren, die für die Bundesliga zählen. Die einzigen Siege gab es in einer Partie im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz (5:0) und in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Aston Villa (2:1). Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage beim SC Freiburg. In den fünf Spielen erzielte Gladbach neun Tore und kassierte 13, wobei allein die Bundesliga-Niederlagen zu einer Torbilanz von 3:12 führten.

Hoffenheim hat in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Bundesligasieg gegen den VfB Stuttgart, bei dem Hlozek doppelt traf. Außerdem schlug die TSG Erzgebirge Aue im DFB-Pokal mit 4:0 und spielte in der Saisonvorbereitung 2:2 gegen Tottenham Hotspur. In diesen fünf Spielen erzielte die TSG 11 Tore und kassierte acht.

Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 16. Mai 2026 in der Bundesliga statt, wobei Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 4:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Gladbach zweimal, Hoffenheim zweimal, und eine Partie endete unentschieden, ein 4:4 im Borussia-Park im Mai 2025. Die fünf Begegnungen brachten insgesamt 27 Tore hervor, also im Schnitt mehr als fünf pro Spiel.