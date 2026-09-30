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So bekommt man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Borussia Mönchengladbach trifft in der Bundesliga auf Hoffenheim. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Borussia Mönchengladbach trifft am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach auf Hoffenheim.

Historisch gesehen hat dieses Duell konstant torreiche und unterhaltsame Partien hervorgebracht, mit im Schnitt mehr als fünf Toren pro Spiel in ihren jüngsten Erstliga-Duellen. Gladbach wird versuchen, den Heimvorteil zu nutzen, nachdem es das letzte Liga-Heimspiel gegen Hoffenheim klar mit 4:0 gewonnen hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim zu sichern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim wird am Sonntag, 18. Oktober 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 6
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Wie kann man Tickets für Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim im BORUSSIA-PARK zu kaufen, können Sie diese Hauptkanäle nutzen:

1. Offizielle Ticketkanäle

  • Offizieller Ticketshop von Borussia Mönchengladbach: Der sicherste und direkteste Weg führt über Gladbachs offizielles Online-Ticketportal. Tickets werden in der Regel in Phasen freigeschaltet, zunächst für Vereinsmitglieder, bevor sie für die breite Öffentlichkeit verfügbar werden, falls noch Plätze vorhanden sind.
  • Sekundärer Tickettausch (Zweitmarkt): Gladbach betreibt über die Hauptseite eine offizielle Plattform für den Weiterverkauf von Tickets. Wenn das Spiel ausverkauft ist, verkaufen Vereinsmitglieder und Fans ihre Tickets dort sicher zum ursprünglichen Nennwert weiter.
  • Block für Auswärtsfans: Wenn Sie Hoffenheim unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsbereich direkt über den offiziellen Ticketshop der TSG Hoffenheim an Mitglieder des Gastvereins und Dauerkarteninhaber verteilt.

2. Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern

  • Sekundäre Ticket-Marktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub listen Tickets aus dem Weiterverkauf. Beachten Sie, dass die Preise auf Sekundärmarktplätzen je nach Nachfrage oft schwanken und höher sein können als die offiziellen Nennwertpreise.

Wie viel kosten Tickets für Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Borussia Mönchengladbach gegen TSG 1899 Hoffenheim im BORUSSIA-PARK variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufkanal:

1. Offizielle Nennwertpreise (Gladbach-Ticketshop)

  • Stehplatztribüne (Nordkurve): Ungefähr 16 € bis 19 €
  • Standard-Sitzplätze (Ober- und Unterrang): Ungefähr 19 € bis 55 € (abhängig von der Nähe zur zentralen Spielfeldsicht)
  • Offizieller Zweitmarkt (Wiederverkaufsbörse): Verkauf zum ursprünglichen Nennwert, in der Regel zwischen 16 € und 55 €, ohne zusätzliche Aufschläge im Weiterverkauf.

2. Sekundäre Wiederverkaufsmarktplätze

Wenn Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, schwanken die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub je nach Marktnachfrage

  • Tickets der Einstiegs-/untersten Kategorie: Rund 22 € bis 30 €
  • Durchschnittliche Preisspanne: 50 € bis 140 €+ (abhängig von Kategorie, Verfügbarkeit und der Nachfrage näher am Spieltag)
  • VIP & Hospitality: Ab 250 € bis 300 €+

Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach hat drei der letzten fünf Pflichtspiele verloren, die für die Bundesliga zählen. Die einzigen Siege gab es in einer Partie im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz (5:0) und in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Aston Villa (2:1). Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage beim SC Freiburg. In den fünf Spielen erzielte Gladbach neun Tore und kassierte 13, wobei allein die Bundesliga-Niederlagen zu einer Torbilanz von 3:12 führten.

Hoffenheim hat in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Bundesligasieg gegen den VfB Stuttgart, bei dem Hlozek doppelt traf. Außerdem schlug die TSG Erzgebirge Aue im DFB-Pokal mit 4:0 und spielte in der Saisonvorbereitung 2:2 gegen Tottenham Hotspur. In diesen fünf Spielen erzielte die TSG 11 Tore und kassierte acht.

BMG

BMG - Form

RBL
N3-0
ELV
N3-4
SCF
N5-0
M05
N3-4
SIE
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TSG

TSG - Form

KÖL
N3-2
BVB
N2-3
VFB
S2-1
OFI
N2-0
SCP
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Borussia Moenchengladbach gegen Hoffenheim: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 16. Mai 2026 in der Bundesliga statt, wobei Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 4:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Gladbach zweimal, Hoffenheim zweimal, und eine Partie endete unentschieden, ein 4:4 im Borussia-Park im Mai 2025. Die fünf Begegnungen brachten insgesamt 27 Tore hervor, also im Schnitt mehr als fünf pro Spiel.

Head to Head

GladbachUnentschiedenHoffenheim
2
1
2
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Gladbach badge
Gladbach
BMG
1
END
Bundesliga
Gladbach badge
Gladbach
BMG
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Gladbach badge
Gladbach
BMG
2
END
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Gladbach badge
Gladbach
BMG
3
END
14Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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