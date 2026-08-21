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So bekommt man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Borussia Mönchengladbach trifft in der Bundesliga auf Elversberg. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag, den 5. September 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach auf Elversberg.

Das Heimspiel gibt Mönchengladbach früh in der Saison die Chance, wichtige Punkte zu sichern, während Elversberg darauf aus ist, sich im Oberhaus zu etablieren. Die beiden Teams sind im Seniorenfußball bislang erst einmal in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Damals feierte Mönchengladbach im Dezember 2020 in der zweiten Runde des DFB-Pokals einen klaren 5:0-Sieg gegen Elversberg.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach empfängt Elversberg im Borussia-Park in Mönchengladbach am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison.

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Bundesliga - Spielwoche 2
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg kaufen?

1. Offizieller Verkauf des Heimklubs (Borussia Mönchengladbach)

  • Kaufen Sie direkt über das offizielle Online-Ticketportal des Heimteams.
  • Klubmitglieder erhalten frühzeitig bevorzugte Buchungsfenster, bevor verbleibende Tickets für die Allgemeinheit in den Verkauf gehen.
  • Falls reguläre Sitzplätze ausverkauft sind, prüfen Sie die offizielle Ticketbörse auf der Vereinswebsite auf Wiederverkäufe zum Nennwert direkt von Dauerkarteninhabern.

2. Auswärtsfanblock (SV Elversberg)

  • Auswärtsfans sollten Tickets direkt über den offiziellen Ticketshop des SV Elversberg kaufen, um Plätze im vorgesehenen Gästeblock im BORUSSIA-PARK zu sichern.

3. Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern

  • Auf sekundären Ticketplattformen wie Stubhub gibt es verfügbare Angebote, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg?

Für das Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und SV Elversberg im BORUSSIA PARK gelten auf dem offiziellen wie auch auf dem Zweitmarkt folgende Ticketpreise:

  • Offizielle Preise: Direkt über das Vereinsportal liegen die regulären Nicht-VIP-Ticketpreise in den Standardkategorien in der Regel zwischen 15 € und 55 €.
  • Zweitmarkt: Auf Drittanbieterplattformen wie Stubhub beginnen die Einstiegspreise für einfache Tickets typischerweise bei etwa 20 € bis 50 €, während die durchschnittlichen Zweitmarktangebote je nach Nachfrage im jeweiligen Block und Verfügbarkeit zwischen 170 € und 300 € liegen.

Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Formkurve von Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg

Borussia Mönchengladbach geht mit fünf Siegen aus fünf Testspielen in den Bundesliga-Auftakt. Dabei erzielte das Team 20 Tore und kassierte in diesen Partien nur zwei Gegentreffer. Der jüngste Auftritt endete am 15. August mit einem 2:1-Sieg gegen Aston Villa, das deutlichste Ergebnis war ein 8:0-Kantersieg gegen Velbert. Diese Serie bedeutet eine makellose Sommer-Vorbereitung.

Elversberg holte in den letzten fünf Testspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Im letzten Freundschaftsspiel am 15. August gewann das Team mit 4:1 gegen Lorient und zuvor gelang ein 5:2-Sieg gegen Strasbourg. Die einzige Niederlage gab es Mitte Juli gegen Viktoria Köln 1904. In den fünf Partien erzielte Elversberg 12 Tore und kassierte sechs.

BMG

BMG - Form

HRO
S1-3
VEL
S0-8
AVL
S2-1
TSM
S0-5
RBL
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
18/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ELV

ELV - Form

STR
S5-2
MLL
U1-1
LOR
S4-1
DUI
S1-3
B04
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Die beiden Vereine sind den verfügbaren Aufzeichnungen zufolge erst einmal aufeinandergetroffen, wobei Borussia Mönchengladbach im Dezember 2020 im DFB-Pokal auswärts mit 5:0 bei Elversberg gewann. Dieses Ergebnis ist das einzige direkte Duell zwischen diesen Teams, weshalb es vor ihrem ersten Bundesliga-Aufeinandertreffen nur wenig historischen Kontext gibt.

Head to Head

GladbachUnentschiedenElversberg
1
0
0
Deutschland DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Gladbach badge
Gladbach
BMG
5
END
5Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

Tabelle von Borussia Mönchengladbach gegen Elversberg

In der Bundesliga-Tabelle liegt Borussia Mönchengladbach derzeit auf Platz fünf, während Elversberg Siebter ist.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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