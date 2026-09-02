Borussia Dortmund trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund auf Paderborn.

Beide Teams gehen in diesen Spieltag mit dem Ziel, früh in der Saison Schwung aufzunehmen und wichtige Punkte in der Bundesliga-Tabelle zu holen. Die bisherigen Pflichtspielduelle zwischen den beiden Mannschaften waren oft torreich, was dieses Duell für Fußballfans besonders interessant macht.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga?

Borussia Dortmund empfängt Paderborn im Signal Iduna Park in Dortmund, der Anstoß ist für den ersten Bundesliga-Spieltag angesetzt.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn 07 in der Bundesliga zu kaufen, haben Sie je nach Austragungsort des Spiels im Signal Iduna Park (Dortmund) oder in der Home Deluxe Arena (Paderborn) zwei Hauptoptionen:

Borussia Dortmund (Heimspiel): Kaufen Sie direkt über den offiziellen BVB-Ticketshop auf der Website des Klubs (bvb.de). Tickets gehen in der Regel zunächst an BVB-Mitglieder, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

SC Paderborn 07 (Auswärtsspiel): Kaufen Sie über den offiziellen Online-Ticketshop von Paderborn (scp07.de). Wenn Sie im Auswärtsblock in Paderborn sitzen möchten, werden Auswärtstickets über das offizielle Auswärtsticket-System von Borussia Dortmund vertrieben.

Sekundäre Ticketplattformen Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs ausverkauft sind, können Sie auf sekundären Ticket-Marktplätzen wie Live Football Tickets nach weiterverkauften Plätzen suchen. Beachten Sie, dass die Preise auf sekundären Plattformen über dem Nennwert liegen können.

Wie viel kosten Tickets für Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn 07 variieren je nachdem, ob Sie Primärtickets zum Nennwert direkt über den Klub oder Resale-Tickets über sekundäre Plattformen kaufen:

Primäre / offizielle Klubpreise (Nennwert) offizielle Preise von Borussia Dortmund:

Stehplätze (Gelbe Wand / Südtribüne): Etwa 16 £ (18,50 €).

Kategorie 6 (Sitzplätze Unterrang): Etwa 30 £ (35,00 €).

Kategorie 5 (Standard-Sitzplätze): Etwa 43 £ (50,00 €).

Kategorie 2 bis 4 (Sitzplätze auf den Seitentribünen): Etwa 49 £ bis 60 £ (57,00 €–70,00 €).

Kategorie 1 & Premium-Sitzplätze: Etwa 73 £ bis 82 £ (85,00 €–95,00 €).

Preise auf dem Zweit- und Wiederverkaufsmarkt Aufgrund der hohen Nachfrage und der begrenzten Verfügbarkeit für Nichtmitglieder schwanken die Preise auf autorisierten sekundären Ticketplattformen wieLive Football Tickets je nach Marktnachfrage:

Einstiegsniveau / Stehplatz-Resale: Beginnt bei etwa 40 £ bis 55 £ .

Standard-Sitzplatzkategorie: Liegt in der Regel zwischen 85 £ und 130 £ .

Kategorie 1 & Premium-Lagen: Kann zwischen 150 £ und 210 £+ liegen.

Borussia Dortmund gegen Paderborn in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Dortmund und Paderborn

Borussia Dortmund geht nach einer schwierigen jüngsten Serie in die Bundesliga-Saison und verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Tokyo mit 1:0. Danach folgte ein 2:2 gegen Roma in der Vorbereitung, ehe eine 2:3-Niederlage gegen Arsenal in einem Freundschaftsspiel und am 22. August ein 1:2 gegen Bayern München im Supercup hinzukamen. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund sieben Tore und kassierte acht.

Paderborns letzte fünf Ergebnisse weisen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete am 23. August mit einem 4:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phoenix Luebeck. Zudem spielte die Mannschaft zweimal 2:2 gegen Werder Bremen und gewann in der Vorbereitung mit 2:0 gegen Osnabrueck. Die einzige Niederlage gab es Ende Juli mit 0:2 gegen Magdeburg. Paderborn erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte sechs.

Jüngste Bilanz im direkten Duell zwischen Borussia Dortmund und Paderborn

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs gab es am 2. Februar 2021 im DFB-Pokal, als Borussia Dortmund Paderborn mit 3:2 besiegte. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Dortmund drei Spiele, dazu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Paderborn. Das deutlichste Ergebnis gab es in einem Bundesligaspiel am 31. Mai 2020, als Paderborn Dortmund empfing und mit 1:6 verlor, und auch ein Freundschaftsspiel im Januar 2017 endete mit demselben Ergebnis zugunsten von Dortmund.