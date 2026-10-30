Borussia Dortmund empfängt Elversberg am Samstag, dem 7. November 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund.

Borussia Dortmund traf früher in unteren Ligen auf Elversbergs Reservemannschaft und besiegte die erste Mannschaft im Oktober 1981 im DFB-Pokal mit 4:1. Elversberg hat sich in seiner ersten Bundesliga-Saison als schwer zu schlagender Gegner erwiesen und gegen etablierte Klubs für Achtungserfolge gesorgt.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Borussia Dortmund gegen Elversberg wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Elversberg?

Das Spiel Borussia Dortmund gegen Elversberg beginnt am Samstag, dem 7. November 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund.

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Wie kauft man Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Elversberg?

Wer sich Tickets für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Elversberg im Signal Iduna Park sichern möchte, hat mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller BVB-Ticketshop: Am zuverlässigsten und günstigsten lassen sich Tickets zum regulären Preis direkt über die offizielle Website von Borussia Dortmund kaufen. In der Regel gibt es zunächst einen exklusiven Vorverkauf für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Dortmund gegen Elversberg?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem SV Elversberg hängen davon ab, ob Ihr die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Gelbe Wand / allgemeine Stehplätze): Kosten in der Regel etwa 19,00 € .

Kosten in der Regel etwa . Sitzplätze der Kategorie 4: Reguläre Sitzplätze auf den oberen Rängen kosten direkt beim Verein meist ab etwa 57,00 € .

Reguläre Sitzplätze auf den oberen Rängen kosten direkt beim Verein meist ab etwa . Sitzplätze der Kategorien 1 bis 3: Reguläre Sitzplätze in den besseren Kategorien auf den unteren und mittleren Rängen kosten zum regulären Preis üblicherweise zwischen 65,00 € und 85,00 € .

Reguläre Sitzplätze in den besseren Kategorien auf den unteren und mittleren Rängen kosten zum regulären Preis üblicherweise zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen bei ungefähr 535,50 € pro Person. Darin enthalten sind gepolsterte Sitzplätze in einer Premium-Kategorie und Catering.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

Wiederverkauf regulärer Eintrittskarten: Normale Plätze für dieses Spiel kosten für Sitzplätze auf den oberen Rängen oder Stehplätze in der Regel ab etwa 50,00 € bis 70,00 € , abhängig vom aktuellen Angebot und der Nachfrage.

Normale Plätze für dieses Spiel kosten für Sitzplätze auf den oberen Rängen oder Stehplätze in der Regel ab etwa , abhängig vom aktuellen Angebot und der Nachfrage. Wiederverkauf von Plätzen an den Längsseiten und in Premium-Kategorien: Sitzplätze an den Seitenlinien mit besserer Sicht kosten häufig 100,00 € bis über 180,00 €.

Borussia Dortmund gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Borussia Dortmund gegen Elversberg: Die Form

Borussia Dortmund hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und fünf Gegentore kassiert. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart. In diesem Zeitraum gewann der BVB außerdem in der Champions League mit 3:2 gegen Villarreal. Zuvor gelangen Dortmund ein 3:0 gegen Paderborn und ein 2:3-Auswärtssieg bei Hoffenheim. In zwei der letzten fünf Spiele blieb Dortmund ohne Gegentor.

Elversbergs Bilanz aus den letzten fünf Spielen umfasst zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Elversberg ein Freundschaftsspiel gegen Waldhof Mannheim mit 1:2. Das letzte Pflichtspiel in der Bundesliga endete mit einem 0:0 gegen Schalke 04. Zuvor gewann Elversberg auswärts bei Borussia Mönchengladbach mit 3:4 und gegen Bayer Leverkusen mit 3:2, verlor allerdings auch mit 1:2 gegen Bayern München.

Borussia Dortmund gegen Elversberg: Die letzten direkten Duelle

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Borussia Dortmund und Elversberg liegen keine Daten vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.