Bologna empfängt Palermo am Dienstag, 15. Dezember 2026, im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams fand im April 2017 statt und endete auf Sizilien mit einem umkämpften torlosen Unentschieden. Zuvor hatte Bologna das Heimspiel in derselben Saison überzeugend mit 3:1 gewonnen. Im Juli 2023 trafen die Klubs außerdem in einem unterhaltsamen Testspiel zur Saisonvorbereitung aufeinander, das 2:2 endete.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Bologna gegen Palermo wissen müsst, darunter, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Bologna gegen Palermo in der Coppa Italia?

Das Coppa-Italia-Spiel zwischen Bologna und Palermo wird am Dienstag, 15. Dezember 2026, im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Bologna gegen Palermo in der Coppa Italia kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Coppa-Italia-Spiel zwischen Bologna und Palermo gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Tickets sind direkt über die offizielle Website des Bologna FC oder die offizielle App des Bologna FC 1909 erhältlich. Für den Verkauf von Einzeltickets arbeitet der Klub mit Vivaticket zusammen. Dort kann man einen Stadionbereich wie Curva, Distinti oder Tribune auswählen und den digitalen Kaufvorgang abschließen, der vor allem für Mobilgeräte ausgelegt ist.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, findet man auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Coppa-Italia-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Bologna gegen Palermo in der Coppa Italia?

Die Ticketpreise für das Coppa-Italia-Spiel zwischen Bologna und Palermo im Überblick:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Curva-Bereiche (Curva Bulgarelli / Curva San Luca): 15 bis 25 Euro.

15 bis 25 Euro. Distinti (Seitenbereiche/Oberränge): 25 bis 45 Euro.

25 bis 45 Euro. Tribuna Coperta (überdachte Haupttribüne): 50 bis 90 Euro.

50 bis 90 Euro. Poltrone / VIP-Hospitality: 150 bis über 350 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Curva San Luca / Bereiche hinter dem Tor: 25 bis 45 Euro.

25 bis 45 Euro. Distinti Laterali / Centrali: 35 bis 75 Euro.

35 bis 75 Euro. Tribuna Coperta / Premium-Tickets im Weiterverkauf: 75 bis über 150 Euro.

Bologna gegen Palermo in der Coppa Italia: Alles Wissenswerte

Die Form von Bologna und Palermo

Bologna hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Die einzige Niederlage gab es gegen Inter (1:3). Zuletzt gewann Bologna auswärts bei Parma mit 2:1. Zu dieser Serie gehörten auch ein 4:2-Auswärtssieg bei der AC Mailand und ein 2:1-Heimsieg gegen Monza. In den fünf Partien erzielte Bologna neun Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das Team suchte also auch dann den Weg nach vorne, wenn es hinten anfällig war.

Palermo holte aus seinen letzten fünf Spielen in der Serie B drei Siege und zwei Unentschieden und blieb damit ungeschlagen. Zuletzt spielte Palermo 1:1 gegen Ascoli, nachdem das Team zuvor LR Vicenza mit 3:1 besiegt hatte. Außerdem gab es ein 3:3 gegen Pisa und einen 2:1-Sieg gegen Carrarese. In den fünf Partien erzielte Palermo zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bologna gegen Palermo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs war ein Testspiel im Juli 2023, das 2:2 endete. Die vier Begegnungen davor fanden alle in der Serie A statt. Das letzte Pflichtspiel datiert vom April 2017, als Palermo und Bologna sich 0:0 trennten. In den fünf erfassten Partien gewann Bologna einmal, Palermo einmal und drei Spiele endeten unentschieden.