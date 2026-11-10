Bochum empfängt Augsburg am Dienstag, 1. Dezember 2026, im Vonovia Ruhrstadion in Bochum.

Das jüngste Pokalduell fand am 28. Oktober 2025 in der zweiten Runde des DFB-Pokals statt. Bochum gewann in der WWK Arena dank eines Treffers von Gerrit Holtmann knapp mit 1:0. In der Bundesliga-Saison 2024/25 waren die Begegnungen ebenfalls umkämpft: Augsburg gewann zunächst zu Hause mit 1:0 und anschließend auswärts im Vonovia Ruhrstadion mit 2:1.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Bochum gegen Augsburg wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Bochum gegen Augsburg im DFB-Pokal?

Bochum gegen Augsburg wird am Dienstag, 1. Dezember 2026, im Vonovia Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Bochum gegen Augsburg im DFB-Pokal kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende DFB-Pokal-Spiel zwischen Bochum und Augsburg gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketportale des VfL Bochum für die Heimbereiche im Vonovia Ruhrstadion oder des FC Augsburg für das Gästekontingent kaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende DFB-Pokal-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Bochum gegen Augsburg im DFB-Pokal?

Für das bevorstehende DFB-Pokal-Spiel zwischen Bochum und Augsburg gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze: Kosten in der Regel ab etwa 17 bis 20 Euro .

Kosten in der Regel ab etwa . Reguläre Sitzplätze: Kosten üblicherweise 25 bis 60 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Unterrang / Fanbereich: Ab etwa 28 bis 45 Euro .

Ab etwa . Sitzplätze der mittleren Preiskategorie: Ab etwa 80 bis 90 Euro und mehr.

Bochum gegen Augsburg im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Bochum gegen Augsburg: Die Form

Bochum geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es einen 2:1-Auswärtssieg bei Energie Cottbus in der 2. Bundesliga. Im DFB-Pokal gewann Bochum zudem mit 2:0 gegen Mainz 05. Zuvor verlor die Mannschaft gegen Kaiserslautern und Arminia Bielefeld und spielte 1:1 gegen Wolfsburg. In diesen fünf Partien erzielte Bochum sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Augsburg kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Zuletzt stand in der Bundesliga eine 1:2-Niederlage gegen Freiburg. Außerdem spielte Augsburg 1:1 gegen Union Berlin und erreichte gegen Bayern München ein 2:2, während die Mannschaft im Pokal bei Sonnenhof Großaspach mit 4:2 gewann. In diesen fünf Spielen erzielte Augsburg elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt eine Mannschaft, die sich Chancen erarbeitet, defensiv aber anfällig bleibt.

Bochum gegen Augsburg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 28. Oktober 2025 im DFB-Pokal statt. Augsburg empfing Bochum und verlor mit 0:1. Davor schlug Bochum Augsburg im April 2025 in einem Bundesliga-Auswärtsspiel mit 2:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Augsburg zweimal, Bochum ebenfalls zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Die Begegnungen waren in den vergangenen Jahren eng umkämpft, die Bilanz ist ausgeglichen.