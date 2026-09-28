Belgien empfängt Frankreich am Montag, den 28. September, im König-Baudouin-Stadion in Brüssel, bevor beide Teams eine Woche später im Rückspiel im Stade de France in Saint-Denis erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A1, zu der auch Italien und die Türkei gehören, wobei das franco-belgische Derby wegen der Geschichte zwischen den beiden Nationen immer eine zusätzliche Brisanz mit sich bringt.

GOAL hat alles, was du jetzt wissen musst, um dir Tickets für Belgien gegen Frankreich zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei Belgien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Frankreich findet im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Wo kann man Tickets für Belgien gegen Frankreich kaufen?

Tickets für das Brüssel-Hinspiel werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Königlichen Belgischen Fußballverbands angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des Französischen Fußballverbands (FFF), einschließlich des Direktverkaufs über das Stade de France, sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel in Saint-Denis.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsphasen für Mitglieder, in der Regel näher an den jeweiligen Spieltag heran

Begrenzte Verfügbarkeit – offizielle Angebote für das Brüssel-Hinspiel zeigen, dass nur noch ein kleiner Teil der Tickets verfügbar ist, während die Nachfrage schnell steigt

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Gewissheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts dessen, wie schnell sich das Kontingent für das Brüssel-Hinspiel füllt, ist eine frühe Buchung für beide Partien dieses Derbys dringend zu empfehlen.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Frankreich?

Die offiziellen Preise für das Brüssel-Hinspiel werden über die Ticketkanäle des Königlichen Belgischen Fußballverbands festgelegt, wobei die komplette Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht. Für die Partie in Saint-Denis gelten in gleicher Weise die offiziellen Preise des FFF und des Stade de France.

Günstigste Plätze (Brüssel): ab etwa 50 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren im König-Baudouin-Stadion

Plätze im mittleren Preissegment (Brüssel): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Saint-Denis: die Preise im Stade de France dürften sich angesichts des Derby-Charakters dieser Partie in einem ähnlichen Rahmen bewegen, wobei die Nachfrage mit näher rückendem Spiel anzieht

Wie bei jedem Derby mit hoher Nachfrage können sich die Preise schnell verändern. Wer ein bestimmtes Budget hat, fährt in der Regel sicherer, wenn der Platz lieber früher als später gesichert wird.

Belgien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles, was du wissen musst

Form von Belgien gegen Frankreich

Belgien geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Spanien im WM-Viertelfinale. Davor gab es einen 4:1-Sieg gegen die USA und einen 3:2-Erfolg gegen Senegal, während ein 5:1-Kantersieg über Neuseeland das deutlichste Resultat in diesem Lauf war. Ein torloses Unentschieden gegen den Iran rundete die Fünf-Spiele-Serie ab. Belgien erzielte in diesen Partien 11 Tore und kassierte acht.

Frankreichs letzte fünf Spiele brachten drei Siege und zwei Niederlagen. Das jüngste Resultat war eine 4:6-Niederlage gegen England im WM-Halbfinale. Außerdem verlor Frankreich das Spiel um Platz drei mit 0:2 gegen Spanien, doch frühere Siege gegen Marokko (2:0), Paraguay (1:0) und Schweden (3:0) zeigten die Fähigkeit der Mannschaft, Spiele zu kontrollieren. Frankreich erzielte in den fünf Partien zehn Tore und kassierte acht.

Belgien gegen Frankreich: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete mit einem 2:1 für Frankreich in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im Oktober 2024 in Brüssel ausgetragen wurde. In den vergangenen fünf Duellen gewann Frankreich viermal, Belgien einmal. Der einzige belgische Sieg kam in einem WM-Halbfinale 2018 zustande, das im Rückspiel mit 0:1 für Frankreich endete. Frankreich war in der jüngeren Geschichte zwischen den beiden Nationen die dominierende Mannschaft.



