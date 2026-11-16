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So bekommt man Tickets für Bayern München gegen Slavia Prag: Champions-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

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Bayern München trifft in der Champions League auf Slavia Prag. So sichert Ihr Euch Tickets.

Bayern München empfängt Slavia Prag am Dienstag, 8. Dezember 2026, in der Allianz Arena in München.

Das bevorstehende Europapokalspiel ist eines der seltenen Pflichtspiele zwischen Bayern München und Slavia Prag und stellt beide Teams auf internationaler Bühne vor eine neue taktische Herausforderung. Der deutsche Rekordmeister hat sich in der erweiterten Ligaphase eine gute Ausgangsposition erarbeitet und strebt einen sicheren Platz unter den ersten acht an, um sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Bayern München gegen Slavia Prag wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Bayern München gegen Slavia Prag in der Champions League?

Bayern München gegen Slavia Prag findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, in der Allianz Arena in München statt.

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Champions League - Spielwoche 6
Allianz Arena

Wie kann man Tickets für Bayern München gegen Slavia Prag in der Champions League kaufen?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Slavia Prag gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste und zuverlässigste Weg zu verifizierten Tickets führt über die offizielle Website des FC Bayern München und dessen Ticketportal. Mitglieder und registrierte Fans können in der Regel vorrangig Tickets direkt beim Verein kaufen, abhängig von der Verfügbarkeit und den jeweiligen Verkaufsphasen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Bayern München gegen Slavia Prag in der Champions League?

Hier sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Slavia Prag:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Kategorie 1: 100 €
  • Kategorie 2: 80 €
  • Kategorie 3: 60 €
  • Kategorie 4: 50 €
  • Kategorie 5: 19 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Oberrang / Plätze vergleichbar mit Kategorie 4: Ab etwa 130 bis 140 €.
  • Sitzplätze der Kategorien 2 und 3: In der Regel zwischen 165 und 210 €.
  • Plätze der Kategorie 1 und Premium-Plätze im Weiterverkauf: Häufig für 225 bis über 300 € angeboten.

Bayern München gegen Slavia Prag in der Champions League: Alles Wissenswerte

Bayern München gegen Slavia Prag: Die Form

Bayern München geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Bayern in der Bundesliga mit 2:1 gegen Mainz, kurz zuvor gab es einen 2:0-Sieg in der Champions League bei Atlético Madrid. Außerdem gewann Bayern mit 3:1 gegen Freiburg und setzte sich im DFB-Pokal mit 6:1 gegen Magdeburg durch. Die einzigen Punktverluste gab es beim 2:2 gegen Borussia Dortmund. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 15 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Slavia Prag reist mit einer gemischten Bilanz an: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Zuletzt gelang Slavia ein 4:1-Sieg gegen Artis Brno im nationalen Wettbewerb, davor verlor das Team in der Champions League mit 1:2 gegen Arsenal. Hinzu kamen ein 5:0-Sieg bei Jablonec und ein 4:0-Erfolg im Pokal gegen FC Zbrojovka Brno. Das 1:1 gegen Mlada Boleslav war das einzige weitere Spiel, in dem Slavia Punkte liegen ließ.

FCB

FCB - Form

SCF
S1-3
FCM
S6-1
BVB
U2-2
ATM
S0-2
M05
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SLP

SLP - Form

BOL
U1-1
BRN
S4-0
JAB
S0-5
ARS
N1-2
ARB
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bayern München gegen Slavia Prag: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen Bayern München und Slavia Prag vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald die entsprechenden Aufzeichnungen bestätigt sind.

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