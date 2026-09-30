So bekommt man Tickets für Bayern München gegen RB Leipzig: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Bayern München trifft am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der Allianz Arena in München auf RB Leipzig.

Im jüngsten Pflichtspiel-Duell setzte sich der FC Bayern München im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 2:0 gegen RB Leipzig durch. Auch in den jüngsten Bundesliga-Duellen zeigte sich der FC Bayern München in dominanter Form, darunter bei klaren 6:0- und 5:1-Siegen gegen Leipzig.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Bayern München gegen RB Leipzig wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Bayern München gegen RB Leipzig in der Bundesliga?

Bayern München gegen RB Leipzig wird am Samstag, den 17. Oktober 2026, in der Allianz Arena in München angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 6 17. Okt. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Bayern München gegen RB Leipzig kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Bayern München gegen RB Leipzig in der Allianz Arena zu kaufen, haben Sie einige offizielle und Optionen:

Offizielle FC-Bayern-Bewerbung per Losverfahren: Tickets für Bundesliga-Spiele mit hoher Nachfrage werden über ein Lotteriesystem auf der offiziellen Website des FC Bayern vergeben. Vereinsmitglieder erhalten in den ersten Bewerbungsphasen Vorrang, die in der Regel Wochen vor dem Spiel geöffnet werden.

Offizielle FC-Bayern-Ticketbörse: Wenn die erste Zuteilung ausverkauft ist, verkaufen Dauerkarteninhaber und Mitglieder ihre nicht benötigten Tickets über das offizielle Ticketbörsen-Portal weiter. Diese Plattform verkauft Tickets zum Nennwert plus einer geringen Buchungsgebühr und ist in der Regel während der Spielwoche auch für Nicht-Mitglieder zugänglich, sofern noch Verfügbarkeit besteht.

Offizielle Hospitality-Pakete: Für garantierte Sitzplätze bieten offizielle Hospitality-Pakete des FC Bayern und autorisierte Reisepartner Ticketpakete für den Spieltag an, die Zugang zu Lounges oder Hotelaufenthalte beinhalten.

Sekundärmarktplätze: Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle komplett ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub weiterverkaufte Tickets anderer Fans, wobei die Preise oft über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Bayern München gegen RB Leipzig?

Die offiziellen Ticketpreise für Bundesliga-Heimspiele des FC Bayern München in der Allianz Arena sind in fünf offizielle Kategorien unterteilt:

Offizielle FC-Bayern-Preise zum Nennwert

Kategorie 1 (Zentrale Seitentribünen im Unterrang / mittleren Rang): 80 €

Kategorie 2 (Ecken / obere zentrale Tribünen): 70 €

Kategorie 3 (Hinter den Toren / obere Seitentribünen): 50 €

Kategorie 4 (Ecken im Oberrang / hohe Bereiche hinter den Toren): 40 €

Kategorie 5 (Stehbereich / Stehplatz): 15 €

Offizielle Ermäßigungen & Gebühren:

Mitglieder des FC Bayern erhalten pro Ticket einen Rabatt von 2,50 €.

Kinder unter 14 Jahren, Senioren über 65 Jahren und Fans mit schwerer Behinderung haben Anspruch auf 50 % Rabatt.

Die üblichen Gebühren des Buchungssystems liegen zwischen 2 € und 5 € pro Buchung.

Preise auf dem Sekundärmarkt

Da hochkarätige Bundesliga-Spiele gegen Topgegner wie RB Leipzig in der Regel ausverkauft sind, beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub normalerweise bei 120 € bis 290 €+, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage.

Bayern München gegen RB Leipzig in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bayern München gegen RB Leipzig

Bayern München hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und eines unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt endete in der Bundesliga mit einem 0:0 bei Schalke 04, während das herausragende Ergebnis in diesem Lauf ein 5:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart am Auftaktwochenende der Bundesliga war. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 12 Tore und kassierte eines.

RB Leipzigs letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete in der Bundesliga mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen, obwohl Leipzig zuvor im DFB-Pokal einen 6:0-Sieg gegen Eintracht Trier eingefahren hatte. Leipzig erzielte in diesen fünf Partien 11 Tore, kassierte aber neun, was eine defensive Anfälligkeit widerspiegelt, die Kompanys Team ausnutzen will.

Bayern München gegen RB Leipzig: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 15. August 2026 in einem Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung statt, das Bayern mit 3:1 gewann. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann Bayern viermal bei einem Unentschieden, erzielte 17 Tore und kassierte fünf. Dazu gehören ein 6:0-Kantersieg gegen Leipzig in der Bundesliga in der Allianz Arena im August 2025 sowie ein 5:1-Auswärtssieg im Januar 2026.