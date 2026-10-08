Der Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist die prägende Rivalität im deutschen Fußball. Dieses Blockbuster-Duell wird in der weltberühmten Allianz Arena in München ausgetragen und bringt zwei der erfolgreichsten Klubs Europas im Kampf um die nationale Vorherrschaft direkt gegeneinander auf den Platz. Die Fans dürfen sich auf Weltklassequalität, hohe Intensität und eine unvergessliche Spieltagsatmosphäre freuen.

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Wann ist der Anstoß bei Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Wo kann man Tickets für den Klassiker kaufen?

Offizielle Tickets für Heimspiele des FC Bayern München werden über die offizielle Ticketing-Plattform des FC Bayern München vertrieben. Die hohe Zahl an Fanclub-Mitgliedschaften und die große Nachfrage nach Dauerkarten bedeuten, dass die Kontingente für die breite Öffentlichkeit auf der offiziellen Website fast unmittelbar nach der Freigabe ausverkauft sind.

Falls Sie im ersten Verkaufsdurchgang leer ausgehen, ist StubHubdie richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für den Klassiker?

Die offiziellen Ticketpreise des FC Bayern München für reguläre Bundesliga-Heimspiele beginnen bei 15 € für Stehplätze und reichen bis zu 80 € für Sitzplätze der höchsten Kategorie.

Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub beginnen Einstiegsmöglichkeiten bei etwa 120 € für reguläre Sitzplätze, wobei die Preise je nach Sitzplatzlage und Nachfrage schwanken.

Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bayern München gegen Borussia Dortmund

Bayern München hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt, in der Bundesliga gegen Schalke 04. Der jüngste Auftritt endete mit einem 7:0-Sieg über Union Berlin, zudem gelang in dieser Serie auch ein 5:0-Erfolg über Bodø/Glimt in der Champions League. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 13 Tore und kassierte in den beiden jüngsten Partien kein einziges Gegentor.

Borussia Dortmund ist in perfekter Form und hat alle letzten fünf Spiele ohne Niederlage gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart, zudem besiegte der BVB in diesem Zeitraum auch Villarreal mit 3:2 in der Champions League. Dortmund erzielte in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierte nur fünf.

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Supercup am 22. August 2026, als Bayern München mit 2:1 gegen Borussia Dortmund gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Bayern dreimal gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg für Dortmund. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen zehn Tore, Dortmund kam auf sieben.



