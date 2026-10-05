Der Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist die prägende Rivalität des deutschen Fußballs. Dieses Blockbuster-Duell in der weltberühmten Allianz Arena in München bringt zwei der erfolgreichsten Klubs Europas im Kampf um die nationale Vorherrschaft zusammen. Fans dürfen sich auf Weltklasse, hohe Intensität und eine unvergessliche Spieltagsatmosphäre freuen.

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Wann ist der Anstoß bei Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 13:30 Allianz Arena

Wo kann man Tickets für den Klassiker kaufen?

Offizielle Tickets für Heimspiele des FC Bayern München werden über die offizielle Ticketing-Plattform des FC Bayern München vertrieben. Die hohe Zahl an Fanclub-Mitgliedschaften und die starke Nachfrage nach Dauerkarten führen dazu, dass die Kontingente für die breite Öffentlichkeit auf der offiziellen Website fast unmittelbar nach der Freigabe ausverkauft sind.

Wenn Sie im Erstverkauf leer ausgehen, ist StubHubdie richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für den Klassiker?

Die offiziellen Ticketpreise des FC Bayern München für reguläre Bundesliga-Heimspiele beginnen bei 15 € für Stehplätze und reichen bis zu 80 € für Sitzplätze der höchsten Kategorie.

Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub beginnen die günstigsten Optionen bei etwa 120 € für reguläre Sitzplätze, wobei die Preise je nach Sitzplatzlage und Nachfrage schwanken.

Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bayern München gegen Borussia Dortmund

Bayern München hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und nur einmal unentschieden gespielt, und zwar gegen Schalke 04 in der Bundesliga. Der jüngste Auftritt endete mit einem 7:0-Sieg gegen Union Berlin, zudem gelang in diesem Lauf auch ein 5:0-Erfolg gegen Bodø/Glimt in der Champions League. In diesen fünf Spielen hat Bayern 13 Tore erzielt und in den beiden jüngsten Partien kein Gegentor kassiert.

Borussia Dortmund ist in perfekter Form und hat die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart, zudem wurde in dieser Phase auch Villarreal in der Champions League mit 3:2 besiegt. Dortmund hat in diesen fünf Partien 14 Tore erzielt und nur fünf kassiert.

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 22. August 2026 im Super Cup statt, als Bayern München Borussia Dortmund mit 2:1 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen hat Bayern dreimal gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg für Dortmund. Bayern erzielte in diesen fünf Begegnungen zehn Tore, Dortmund kam auf sieben.



