Bayer Leverkusen trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, in der BayArena in Leverkusen auf den SC Freiburg.

Leverkusen war in den vergangenen Jahren zu Hause besonders dominant, darunter ein klarer 5:1-Bundesligasieg gegen Freiburg in der BayArena im Dezember 2024. Freiburg hat jedoch bewiesen, dass es Die Werkself ärgern kann, wie ein hart erkämpftes 2:2 auf eigenem Boden im Mai 2025 zeigt.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Bayer Leverkusen gegen Freiburg in der Bundesliga?

Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg findet am Sonntag, den 18. Oktober 2026, in der BayArena in Leverkusen statt.

Bundesliga - Spielwoche 6 18. Okt. 2026 - 09:30 BayArena

Wie kann man Tickets für Bayer Leverkusen gegen Freiburg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg in der BayArena zu kaufen, können Sie diese wichtigsten Optionen nutzen:

1. Offizieller Bayer-04-Ticketshop (primäre Methode)

Der Vorverkauf startet zunächst in einem exklusiven Frühzugangsfenster für Bayer-04-Clubmitglieder und Dauerkarteninhaber. Verbleibende Tickets werden nach dem Ende des Vorrangs für Mitglieder für die breite Öffentlichkeit freigegeben.

2. Offizielle Ticketbörse

Wenn das Spiel im primären Shop ausverkauft ist, prüfen Sie die offizielle Ticketbörse von Bayer 04. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, stellen hier ihre einzelnen Plätze zum fairen Nennwert erneut ein.

3. Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete

Für garantierte Sitzplätze mit Essen, Getränken und Zugang zu Premium-Lounges sind offizielle Hospitality-Pakete über autorisierte Partner wie P1 Travel oder direkt im Bayer-04-Webshop erhältlich.

4. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle komplett ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub weiterverkaufte Tickets anderer Fans, wobei die Preise oft über dem Nennwert liegen.

Wie viel kosten Tickets für Bayer Leverkusen gegen Freiburg in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Spiel Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg in der BayArena variieren je nachdem, wo Sie sie kaufen, und je nach Sitzkategorie:

Offizielle Preise zum Nennwert (Primärmarkt): Reguläre Erwachsenentickets direkt von Bayer Leverkusen liegen je nach Kategorie typischerweise zwischen 15 € und 55 € .

Stehplatz: Rund 15 € bis 20 € Sitzplatz: Etwa 30 € bis 55 €

Sekundär- / Wiederverkaufsplattformen: Wenn Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, beginnen die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub für diese Partie derzeit bei rund 55 € bis 79 € , während durchschnittliche Sitzplatzoptionen zwischen 80 € und 150 €+ liegen.

Bayer Leverkusen gegen Freiburg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Bayer Leverkusen gegen Freiburg

Bayer Leverkusen hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0-Bundesligasieg gegen Union Berlin am 5. September, nachdem es am ersten Bundesliga-Wochenende eine 2:3-Heimniederlage gegen Elversberg gegeben hatte. Zu den früheren Ergebnissen gehören ein 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden und ein 2:1-Testspielsieg gegen Newcastle United. Leverkusen erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sieben.

Freiburg hat seine vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Bundesligasieg am 5. September in Paderborn, außerdem gewann Freiburg am 30. August in der Bundesliga mit 4:1 gegen Werder Bremen. Zur Serie gehören auch zwei Siege in der Qualifikation zur Conference League gegen Motherwell sowie ein 5:1-Sieg im DFB-Pokal bei Fortuna Düsseldorf. Freiburg erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei, außerdem blieb das Team im Spiel gegen Paderborn ohne Gegentor.

Bayer Leverkusen gegen Freiburg: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 7. März 2026 statt, als Freiburg und Leverkusen in der Bundesliga auf Freiburger Boden 3:3 spielten. Davor gewann Leverkusen im Oktober 2025 zu Hause mit 2:0. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Leverkusen dreimal gewonnen, Freiburg einmal, dazu kommt ein Unentschieden, eine Bilanz, zu der auch ein 5:1-Heimsieg Leverkusens im Dezember 2024 und ein 3:2-Auswärtssieg Leverkusens in Freiburg im März 2024 gehören.