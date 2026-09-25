Barcelona trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona auf Getafe.

Zu Hause ist Barcelonas Vorteil besonders deutlich, denn gegen Getafe hat das Team im Camp Nou in der Liga noch keine Niederlage erlitten. In den vergangenen Jahren hat Getafe häufig versucht, die Katalanen mit einer tiefen Defensivordnung zu frustrieren, was in den jüngsten Spielzeiten zu mehreren torarmen Unentschieden geführt hat.

GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Barcelona gegen Getafe wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Barcelona gegen Getafe in LaLiga?

Barcelona gegen Getafe findet am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona statt.

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Wie kann man Tickets für Barcelona gegen Getafe in LaLiga kaufen?

So könnt ihr Tickets für FC Barcelona gegen Getafe über den primären Heimverkauf, Kontingente für den Auswärtsblock und Plattformen auf dem Zweitmarkt kaufen:

1. Primärmarkt (Heimfans)

Offizielle Website des FC Barcelona : Reguläre Tickets für die Heimbereiche werden direkt über den offiziellen Online-Shop des Klubs verkauft. Klubmitglieder ( socios ) erhalten vorab Zugang, bevor die verbleibenden Plätze für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden.

Offizielle Hospitality-Angebote & autorisierte Agenturen : Agenturen bieten offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag an, darunter Sitzplätze in VIP-Logen, Zugang zu Lounges und garantierte zusammenhängende Plätze.

2. Bereich für Auswärtsfans

Offizielles Kontingent von Getafe CF : Wenn ihr im Auswärtsblock ( Zona Visitante ) sitzen möchtet, werden die Tickets direkt von Getafe CF und nicht vom FC Barcelona verwaltet.

Klubmitglieder & Fanclubs von Getafe : Auswärtstickets werden in der Regel an Getafes offizielle Dauerkarteninhaber ( abonados ) oder registrierte Fangruppen ( peñas ) vergeben. Achtet näher am Spieltag auf der offiziellen Website oder den Social-Media-Kanälen von Getafe CF auf offizielle Ankündigungen zum Auswärtskontingent.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Getafe in LaLiga?

Die Ticketpreise für FC Barcelona gegen Getafe CF in LaLiga variieren je nachdem, ob ihr sie direkt zum Nennwert oder über Anbieter auf dem Zweitmarkt kauft, sowie je nach Sitzbereich im Stadion:

Offizielle Tickets zum Nennwert (Primärmarkt) : Reguläre Erwachsenentickets für den Spieltag, die direkt über den FC Barcelona gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 40 € bis 70 € für Plätze im Oberrang hinter dem Tor ( Gol ), bei etwa 70 € bis 110 € für seitliche Plätze ( Lateral ) und reichen bis zu 120 € bis 180 €+ für Plätze auf der Haupttribüne ( Tribuna ). Offizielle Klubmitglieder ( socios ) erhalten auf diese Nennwertpreise einen Rabatt.

Hospitality- & VIP-Pakete : Premium-Erlebnisse am Spieltag, die Sitzplätze in VIP-Logen, Catering und Lounge-Zugang beinhalten, liegen in der Regel zwischen 350 € und 850 €+ pro Person.

Barcelona gegen Getafe in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Barcelona gegen Getafe

Barcelona hat die letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben allesamt gewonnen und gehört damit zu diesem Zeitpunkt der Saison zu den formstärksten Teams in Europa. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0 gegen Valencia in LaLiga, zudem gab es in diesem Lauf ein 5:2 gegen Rayo Vallecano und ein 5:0 gegen Elche. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 19 Tore und kassierte vier. Die Offensivleistung war herausragend, Flicks Team hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch kein Spiel verloren.

Getafes letzte fünf Spiele zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen in allen Wettbewerben. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Celta Vigo in LaLiga, zuvor verlor das Team in der Liga mit 0:1 gegen Osasuna. Getafe besiegte in diesem Zeitraum zwar Racing Santander mit 1:0 und Partizan Beograd mit 3:1, doch die Niederlagen in Folge gegen Osasuna und Partizan in der Qualifikationsrunde der Conference League zeigen eine Mannschaft, der es an Konstanz mangelt.

Barcelona gegen Getafe: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im April 2026, als Barcelona in LaLiga mit 2:0 bei Getafe gewann. Davor besiegte Barcelona Getafe im September 2025 im Spotify Camp Nou mit 3:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Barcelona drei Siege geholt, einmal unentschieden gespielt und keine Niederlage kassiert. Getafes einziger Punkt stammt aus einem 1:1 zu Hause im Januar 2025.