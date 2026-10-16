Barcelona empfängt Deportivo Alavés am Sonntag, dem 1. November 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona.

Der FC Barcelona hat in LaLiga eine deutlich bessere historische Bilanz gegen Deportivo Alavés und gewann über Jahrzehnte hinweg die meisten Duelle der beiden Klubs. Im jüngsten Ligaspiel im Mai 2026 gelang Deportivo Alavés allerdings ein knapper 1:0-Sieg gegen Barcelona im Mendizorrotza-Stadion.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Barcelona gegen Deportivo Alavés wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird Barcelona gegen Deportivo Alavés in LaLiga angepfiffen?

Barcelona gegen Deportivo Alavés wird am Sonntag, dem 1. November 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Wie kann man Tickets für Barcelona gegen Deportivo Alavés in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Deportivo Alavés gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite: Der direkteste und sicherste Weg zum Kauf offizieller Tickets führt über den offiziellen Kanal des FC Barcelona. Tickets für Heimspiele im Spotify Camp Nou sind in der Regel zuerst für Vereinsmitglieder erhältlich, bevor der allgemeine Verkauf auf der Website beginnt.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Deportivo Alavés in LaLiga?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Deportivo Alavés, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 3 (Bereiche hinter den Toren): Der reguläre Ticketpreis liegt bei etwa 69,00 € bis 90,00 € , während Paketpreise autorisierter Anbieter in der Regel bei etwa 150,00 € bis 186,00 € beginnen.

Kategorie 2 (Seiten- und Eckbereiche): Der reguläre Ticketpreis liegt bei ungefähr 74,00 € bis 95,00 € , während gebündelte Angebote von Anbietern in der Regel etwa 155,00 € bis 180,00 € kosten.

Kategorie 1 (zentrale Ränge und Haupttribüne): Der reguläre Ticketpreis liegt zwischen 139,00 € und 199,00 € , während Pakete offizieller Partner 195,00 € bis 215,00 € kosten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Oberrang und Bereiche hinter den Toren: Tickets beginnen je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks bei etwa 95,00 € bis 140,00 € .

Plätze in Eck- und Seitenbereichen: Die Preise für reguläre Plätze im mittleren Rang und mit Blick von der Seitenlinie liegen üblicherweise zwischen 160,00 € und 350,00 € .

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-VIP-Plätze beginnen in der Regel bei etwa 630,00 € .

Barcelona gegen Deportivo Alavés in LaLiga: Alles Wissenswerte

Barcelona gegen Deportivo Alavés: Die Form

Barcelona geht in herausragender Form in die Partie und hat seine letzten fünf Spiele in LaLiga und der Champions League allesamt gewonnen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 3:1-Sieg bei Sevilla. In dieser Serie erzielte Barcelona zudem sieben Tore gegen Racing Santander und fünf gegen Valencia. Insgesamt kam die Mannschaft in den fünf Spielen auf 20 Tore und kassierte nur acht Gegentreffer. Ein 5:1-Sieg gegen Feyenoord im Europapokal unterstreicht, dass es für Barcelona derzeit in allen Wettbewerben gut läuft.

Die jüngste Bilanz von Deportivo Alavés ist durchwachsener: In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Athletic Bilbao, zudem verlor Alavés mit 0:1 gegen Valencia. Zuvor gelangen dem Team allerdings ein 5:2-Sieg gegen Osasuna und ein 1:0 gegen Villarreal. Das zeigt, dass Alavés durchaus Ergebnisse erzielen kann.

Barcelona gegen Deportivo Alavés: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Mai 2026 mit einem 1:0-Heimsieg für Deportivo Alavés. Das Ergebnis widersprach dem allgemeinen Trend in diesem Duell. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Barcelona drei, Alavés eines, und auch ein weiteres Spiel ging an Barcelona. Insgesamt war Barcelona die dominierende Mannschaft, unter anderem beim 3:1-Heimsieg im November 2025 und beim 3:0-Erfolg bei Alavés im Oktober 2024.