Auxerre trifft am Samstag, den 12. September 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre auf Nizza.

Zuletzt standen sich die beiden Teams im Mai 2026 gegen Ende der vorherigen Ligasaison gegenüber, als Auxerre zu Hause einen knappen 2:1-Sieg einfuhr. Vor diesem Duell wollen beide Mannschaften ihren Anspruch auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte untermauern, nachdem sie sich in den vergangenen Spielzeiten in direkten Duellen stets konkurrenzfähig präsentiert haben.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Auxerre gegen Nizza wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1?

Auxerre gegen Nizza wird im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 14:45 Stade de l'Abbe-Deschamps

Wie kauft man Tickets für Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1?

Um Tickets für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen AJ Auxerre und OGC Nizza am 12. September 2026 zu kaufen, stehen Ihnen im Wesentlichen diese Optionen offen:

Offizielle Ticketstelle des Klubs: Der direkteste und verlässlichste Weg, Tickets zum Originalpreis zu sichern, führt über die offizielle Website von AJ Auxerre. Da das Stade de l'Abbé-Deschamps eine vergleichsweise begrenzte Kapazität hat, sind Heimtickets je nach öffentlichem Kontingent und Verkaufsphase oft schnell ausverkauft.

Wiederverkaufs- und Ticketvergleichsplattformen: Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind oder Sie bestimmte Sitzplatzkategorien suchen, können Sie Ticketvergleichs- und Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen. Diese Seiten bündeln das verbleibende Angebot verschiedener Verkäufer, sodass Sie nach Preis, Sicht und Sitzplatzbereichen filtern können.

Wie viel kosten Tickets für Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1?

Für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Nizza am 12. September 2026 variieren die Ticketpreise im Allgemeinen je nachdem, wo Sie sie kaufen, welche Sitzplatzkategorie Sie wählen und ob Sie direkt beim Klub oder über Zweitmarktplattformen buchen.

Originalpreis / offizielle Kasse: Direkt beim Klub erhältliche Tickets beginnen in der Regel bei etwa 45 £ bis 55 £ (55 € bis 65 €) für Standardplätze, wobei sich die Verfügbarkeit je nach Mitgliederfreigaben schnell ändern kann.

Wiederverkaufs- & Ticketvergleichsplattformen: Auf Ticketvergleichsseiten des Zweitmarkts wie StubHub beginnen die aktuellen Preise bei etwa 47 £ bis 63 £ für Plätze an der kurzen Seite oder im Oberrang, während Plätze an der Längsseite oder mit Premiumsicht im Schnitt eher bei 80 £ bis 95 £+ pro Ticket liegen, noch vor möglichen Liefer- oder Plattformgebühren.

Auxerre gegen Nizza in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Auxerre gegen Nizza

Auxerre verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 22. August in der Ligue 1 mit einer 2:5-Niederlage gegen Lens, nachdem zuvor ein 1:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen gelungen war. Davor gab es zwei 1:1-Unentschieden gegen Troyes und Sochaux, ehe eine 1:2-Niederlage gegen Orleans diese Serie abrundete. Auxerre erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte zehn, wobei das Ergebnis gegen Lens den Großteil dieses defensiven Schadens ausmachte.

Nizza hat in drei Spielen in Folge kein Gegentor kassiert, spielte zum Ligue-1-Auftakt 0:0 gegen Lorient und trennte sich in der Saisonvorbereitung zudem torlos von Hull City und Cagliari. Die einzige Niederlage in den letzten fünf Partien setzte es gegen Juventus, das mit 2:0 gewann. Nizza besiegte Marseille im ersten Freundschaftsspiel mit 3:0 und kommt damit in diesem Zeitraum auf einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Insgesamt erzielte das Team drei Tore und kassierte zwei.

Auxerre gegen Nizza: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im Mai 2026 statt, als Auxerre Nizza im Stade de l'Abbé-Deschamps in der Ligue 1 mit 2:1 besiegte. Davor gewann Nizza im August 2025 zu Hause mit 3:1 gegen Auxerre. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben stehen zwei Siege für Auxerre, zwei Siege für Nizza und ein Unentschieden zu Buche, darunter ein 0:0 im Coupe de France im Januar 2024.

Auxerre gegen Nizza: Tabellenstand

In der aktuellen Tabelle der Ligue 1 liegt Auxerre nach der ersten Runde der Saison auf Platz 17, während Nizza Rang 11 belegt.