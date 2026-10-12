Auxerre empfängt Le Mans am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre.

Le Mans geht nach einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Lorient und zwei 2:2-Unentschieden gegen Lens und Brest in guter Form in die Partie. Im direkten Vergleich liegt Auxerre vorn: Von den fünf bisher erfassten Duellen mit Le Mans gewann der Klub drei.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Auxerre gegen Le Mans wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Le Mans?

Auxerre gegen Le Mans findet am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 12:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Wie kauft man Tickets für das Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Le Mans?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Tickets für das Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Le Mans im Stade de l'Abbé-Deschamps zu bekommen:

1. Offizieller Ticketshop von AJ Auxerre

Am direktesten ist der Kauf über den offiziellen Online-Ticketshop von AJ Auxerre. Wer dort kauft, erhält garantiert eine gültige Eintrittskarte zum Originalpreis.

2. Tageskasse

Falls das Spiel nicht schon im Vorverkauf ausverkauft ist, können Restkarten am Spieltag direkt an den Kassen des Stade de l'Abbé-Deschamps gekauft werden. Ein frühzeitiger Online-Kauf wird jedoch dringend empfohlen.

3. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im regulären Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten von Verkäufern an. Die Preise auf Wiederverkaufsplattformen können je nach Sitzplatz und Nachfrage schwanken.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Le Mans?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel Auxerre gegen Le Mans im Stade de l'Abbé-Deschamps hängen davon ab, wo Ihr die Karten kauft und wo sich die Plätze befinden:

1. Offizielle Vorverkaufsstellen & regulärer Ticketverkauf

Tickets zum Originalpreis, die direkt über offizielle Kanäle des Klubs gekauft werden, kosten je nach Tribüne und Platzkategorie normalerweise 15 bis 60 Euro . So sind Plätze in den oberen Bereichen hinter den Toren günstiger, während Plätze auf den zentralen Seitentribünen mehr kosten.

2. Stadionkassen am Spieltag

Wenn am Spieltag noch Plätze frei sind, kosten Tickets an den Stadionkassen in der Regel etwa 15 bis 45 Euro .

3. Ticket-Zweitmarkt

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die günstigsten Angebote in der Regel bei 50 bis 55 Euro . Die angebotenen Tickets kosten durchschnittlich etwa 70 bis 80 Euro , abhängig von der Lage des Sitzplatzes und der Nachfrage.

Auxerre gegen Le Mans in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Auxerre und Le Mans

Auxerre hat in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verzeichnet. Zuletzt gewann der Klub am 20. September mit 2:1 gegen Brest, nachdem er zuvor Nice mit 1:0 besiegt hatte. Zu den vorherigen Niederlagen gehörten ein 2:5 gegen Lens und ein 1:3 gegen Angers. In diesen drei Spielen kassierte Auxerre elf Gegentore. Die beiden jüngsten Siege deuten auf eine Stabilisierung hin, doch die Defensivbilanz über alle fünf Partien hinweg bleibt bedenklich.

Le Mans hat in seinen letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis ist der 2:1-Sieg gegen Lorient am 19. September. Im August spielte Le Mans sowohl gegen Lens als auch gegen Brest 2:2. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Rennes, das mit 3:2 gewann. Le Mans erzielte in den fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben Gegentore.

Auxerre gegen Le Mans: Der direkte Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im Januar 2020 statt. Damals gewann Auxerre in der Ligue 2 auswärts bei Le Mans mit 1:0. In den fünf erfassten direkten Duellen liegt Auxerre mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Le Mans vorn; eine Partie endete unentschieden. Die Begegnungen waren meist umkämpft. Dazu zählen ein 3:1-Sieg von Le Mans im August 2012 und ein 2:1-Heimsieg von Auxerre im März 2010.