Auxerre trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre auf Brest.

Auxerre geht mit positivem Schwung im eigenen Stadion in dieses Duell, nachdem Brest beim letzten Aufeinandertreffen im März 2026 am selben Ort mit 3:0 besiegt wurde. Brest will seine jüngste Auswärtsbilanz in Auxerre korrigieren, nachdem es bei den vergangenen beiden Gastspielen im Stade de l'Abbé-Deschamps jeweils 0:3 verloren hat.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Auxerre gegen Brest wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Auxerre gegen Brest in der Ligue 1?

Auxerre gegen Brest findet im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre statt, der Anstoß ist für die unten aufgeführte bestätigte Uhrzeit angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Wie kann man Tickets für Auxerre gegen Brest in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Brest am 19. September im Stade de l'Abbé-Deschamps zu kaufen, gibt es einige gängige Möglichkeiten:

Offizielle Online-Ticketplattform von AJ Auxerre: Der sicherste und direkteste Weg, Heimtickets zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal auf der Website von AJ Auxerre. Der freie Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Spieltermin, wobei Dauerkarteninhaber zunächst bevorzugt werden.

Stadionkasse: Falls die Tickets nicht vorab online ausverkauft sind, können verbleibende Karten im Vorfeld oder am Spieltag direkt an den Ticketschaltern im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre erworben werden.

Offizielle VIP- und Hospitality-Services: Für Premiumsitze oder Hospitality-Pakete bietet AJ Auxerre offizielle Hospitality-Tickets, etwa mit Zugang zum Club Europe oder Club Yonne, direkt über den offiziellen Firmen-Ticketkanal an.

Sekundäre Ticketanbieter: Auf Sekundärplattformen wie StubHub werden Wiederverkaufstickets angeboten, wobei die Preise oft über dem Nennwert liegen und die Verfügbarkeit von Drittanbietern abhängt.

Wie viel kosten Tickets für Auxerre gegen Brest in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Brest am 19. September im Stade de l'Abbé-Deschamps variieren je nachdem, wo und wann sie gekauft werden:

Offizieller Direktverkauf (Kasse / offizielle Website): Reguläre Tickets zum Nennwert für Heimspiele im Stade de l'Abbé-Deschamps beginnen in der Regel bei etwa 10 € bis 25 € für allgemeine Plätze oder Hintertortribünen und reichen bis 35 € bis 60 € für zentrale Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf Sekundärmarktplätzen und bei Drittanbietern wie StubHub beginnen die Ticketpreise für dieses Spiel aktuell bei 66 € bis 102 € für Standardplätze, während Premium- oder zentrale Sitzplatzoptionen je nach Nachfrage und Verkäufergebühren auf 120 € bis 150 €+ steigen können.

Auxerre gegen Brest in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Auxerre gegen Brest

Auxerre hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete am 22. August in der Ligue 1 mit einer deutlichen 2:5-Niederlage gegen Lens, nachdem zuvor in einem Freundschaftsspiel ein 1:0-Sieg gegen Werder Bremen gelungen war. Davor gab es zwei 1:1-Unentschieden gegen Troyes und Sochaux, dazu eine 1:2-Niederlage gegen Orleans. Auxerre erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte zehn Gegentreffer, wobei das Ergebnis gegen Lens den Großteil dieses defensiven Schadens ausmachte.

Brest hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war am 22. August ein 2:2 gegen Le Mans in der Ligue 1, das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Davor gab es in einem Freundschaftsspiel eine 0:2-Niederlage gegen Nottingham Forest sowie ein 2:2 gegen Venezia in einer weiteren Partie zur Saisonvorbereitung. Brest erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte neun, wobei ein 3:3 gegen Guingamp ein Muster torreicher, offener Begegnungen während der gesamten Vorbereitung widerspiegelte.

Auxerre gegen Brest: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 21. März 2026 statt, als Auxerre Brest im Stade de l'Abbé-Deschamps in der Ligue 1 mit 3:0 besiegte. In den vergangenen fünf Duellen hat Auxerre mit drei Siegen gegenüber einem von Brest und einem Unentschieden einen klaren Vorteil. Auxerre hat in diesen fünf Spielen zehn Tore erzielt, darunter zwei 3:0-Heimsiege in Folge, während Brests einziger Sieg in diesem Zeitraum im Januar 2026 mit einem 2:0 gelang.