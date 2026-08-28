Augsburg trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der WWK Arena in Augsburg auf Bayer Leverkusen.

Augsburg will an die jüngsten Erfolge gegen Leverkusen anknüpfen, nachdem der Klub in beiden direkten Bundesliga-Duellen der Saison 2025/26 Siege eingefahren hat. Bayer Leverkusen wiederum will seine Qualität in der Fremde unter Beweis stellen und sich früh in der Liga wichtige drei Auswärtspunkte sichern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Augsburg gegen Bayer Leverkusen wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Augsburg gegen Bayer Leverkusen findet in der WWK Arena in Augsburg statt, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 WWK Arena

Wie kann man Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga kaufen?

Tickets für den FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen können direkt über die offiziellen Ticketportale der Klubs und autorisierte Partner erworben werden:

Offizieller Ticketshop des FC Augsburg: Verfügbar auf der offiziellen Website des FC Augsburg (fcaugsburg.de) über das Ticketportal, das als primärer und verlässlichster Anbieter für Spiele in der WWK Arena dient.

Auswärtsticket-Portal von Bayer 04 Leverkusen: Zugänglich über die offizielle Website von Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), speziell für verifizierte Leverkusen-Mitglieder und Unterstützer im Auswärtsblock.

Ticketbüro der WWK Arena: Ticketschalter direkt am Stadion in Augsburg, abhängig von der Verfügbarkeit am Spieltag, falls die Partie nicht komplett ausverkauft ist.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub, die Tickets von Drittanbietern bündeln, falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

Offizielle Klubpreise (Nennwert)

Stehplatzbereich (Ultras / lokale Fans): Ca. 12 £ bis 15 £ (15 € bis 17 €)

Südtribüne / hinter dem Tor: Ca. 21 £ bis 38 £ (25 € bis 45 €)

Kategorie 2 & 3 (Seitentribünen / Kurven): Ca. 27 £ bis 44 £ (32 € bis 52 €)

Kategorie 1 (Gegengerade / zentrale Längsseite): Ca. 38 £ bis 58 £ (45 € bis 69 €)

Preise auf dem sekundären Wiederverkaufsmarkt

Startpreis: Verfügbar ab 30 £ auf sekundären Wiederverkaufsmarktplätzen wie StubHub.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 45 £ und 110 £ , abhängig von Sitzplatznähe, Blocklage und später Nachfrage.

Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Augsburg gegen Bayer Leverkusen

Augsburg geht mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August, nachdem es zuvor in einem Testspiel der Saisonvorbereitung eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Leeds United gegeben hatte. Zuvor im Sommer besiegte Augsburg Sassuolo mit 3:2 und fegte den unterklassigen Gegner SC Schwaz mit 15:0 vom Platz, allerdings stand auch eine 2:5-Niederlage gegen Bournemouth zu Buche. In diesen fünf Spielen erzielte Augsburg 20 Tore und kassierte 11.

Leverkusens letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das jüngste war ein souveräner 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden am 22. August. Zudem gewann die Mannschaft in der Saisonvorbereitung mit 2:1 gegen Newcastle United und mit 2:1 gegen Sevilla, während die einzige Niederlage gegen Nottingham Forest kam, das am 12. August mit 2:1 gewann. Leverkusen erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier, darunter zwei Spiele ohne Gegentor.

Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 18. April 2026 statt, als Augsburg in einem Bundesliga-Spiel auf dem Leverkusener Platz mit 2:1 gewann. Zuvor hatte Augsburg auch das Hinspiel im Dezember 2025 gewonnen und Leverkusen in der WWK Arena mit 2:0 besiegt. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen gewann Augsburg zweimal, Leverkusen zweimal, und ein Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg von Leverkusen im April 2025. Die Bilanz dieser fünf Spiele ist ausgeglichen, wobei beide Seiten gezeigt haben, dass sie auf dem Platz des anderen gewinnen können.