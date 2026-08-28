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So bekommt man Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Augsburg trifft in der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Augsburg trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der WWK Arena in Augsburg auf Bayer Leverkusen.

Augsburg wird versuchen, die jüngsten Erfolge gegen Leverkusen zu wiederholen, nachdem der Klub in der Bundesliga-Saison 2025/26 beide direkten Duelle gewonnen hat.  Bayer Leverkusen wiederum will seine Qualität in der Fremde unter Beweis stellen und sich früh in der Ligasaison auswärts wichtige drei Punkte sichern.  

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Augsburg gegen Bayer Leverkusen findet in der WWK Arena in Augsburg statt, die Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

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Bundesliga - Spielwoche 3
WWK Arena

Wie kann man Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga kaufen?

Tickets für den FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen können direkt über die offiziellen Ticketportale der Klubs und autorisierte Partner gekauft werden:

  • Offizieller Ticketshop des FC Augsburg: Verfügbar auf der offiziellen Website des FC Augsburg (fcaugsburg.de) in dessen Ticketportal, das als primärer und verlässlichster Anbieter für Spiele in der WWK Arena dient.
  • Auswärtsticket-Portal von Bayer 04 Leverkusen: Zugänglich über die offizielle Website von Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), speziell für verifizierte Leverkusen-Mitglieder und Unterstützer im Auswärtsblock.
  • Ticketbüro der WWK Arena: Ticketschalter direkt am Stadion in Augsburg, abhängig von der Verfügbarkeit am Spieltag, sofern die Partie nicht vollständig ausverkauft ist.
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Sekundäre Ticketmarktplätze wie StubHub, die Tickets von Drittanbietern bündeln, falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Augsburg gegen Bayer Leverkusen?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen variieren je nach Kategorie und Kaufkanal:

Offizielle Klubpreise (Nennwert)

  • Stehplatzbereich (Ultras / lokale Unterstützer): Ca. 12 £ bis 15 £ (15 € bis 17 €)
  • Südtribüne / hinter dem Tor: Ca. 21 £ bis 38 £ (25 € bis 45 €)
  • Kategorie 2 & 3 (Seitentribünen / Kurven): Ca. 27 £ bis 44 £ (32 € bis 52 €)
  • Kategorie 1 (Gegengerade / zentrale Längsseite): Ca. 38 £ bis 58 £ (45 € bis 69 €)

Preise auf dem sekundären Wiederverkaufsmarkt

  • Startpreis: Verfügbar ab 30 £ auf sekundären Wiederverkaufsmarktplätzen wie StubHub.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 45 £ und 110 £, abhängig von Sitzplatznähe, Blocklage und später Nachfrage.

Augsburg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Augsburg gegen Bayer Leverkusen

Augsburg geht mit einer Bilanz von drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg im DFB-Pokal bei Energie Cottbus am 22. August, nachdem es zuvor eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Leeds United in einem Testspiel gegeben hatte. Zuvor im Sommer schlug Augsburg Sassuolo mit 3:2 und fertigte den unterklassigen Gegner SC Schwaz mit 15:0 ab, während auch eine 2:5-Niederlage gegen Bournemouth darunter war. In diesen fünf Spielen erzielte Augsburg 20 Tore und kassierte 11.

Leverkusens letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Das jüngste war ein souveräner 4:0-Sieg im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden am 22. August. Zudem gewann das Team in der Vorbereitung mit 2:1 gegen Newcastle United und mit 2:1 gegen Sevilla, während die einzige Niederlage gegen Nottingham Forest kam, das am 12. August mit 2:1 gewann. Leverkusen erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier, darunter zwei Spiele ohne Gegentor.

FCA

FCA - Form

SAS
S3-2
LEE
N4-0
COT
S0-2
S04
S3-0
SGE
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
B04

B04 - Form

NFO
N2-1
NEW
S1-2
SVW
S0-4
ELV
N3-2
FCU
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 18. April 2026 statt, als Augsburg in einer Bundesliga-Partie auf Leverkusens Platz mit 2:1 gewann. Davor gewann Augsburg auch das Rückspiel im Dezember 2025 und besiegte Leverkusen in der WWK Arena mit 2:0. In den letzten fünf Bundesliga-Duellen gewann Augsburg zweimal, Leverkusen zweimal, und ein Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg von Leverkusen im April 2025. Die Bilanz dieser fünf Spiele ist ausgeglichen, wobei beide Seiten gezeigt haben, dass sie auf dem Platz des jeweils anderen gewinnen können.

Head to Head

AugsburgUnentschiedenBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
END
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
END
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
END
5Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Augsburg gegen Bayer Leverkusen: Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
S
S
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4310142+1210
S
S
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
4310123+910
U
S
S
S
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
N
U
S
S
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
S
U
S
N
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
S
N
S
U
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
U
N
S
S
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
S
U
S
N
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
N
S
N
S
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
U
S
N
U
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
U
S
U
N
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
S
N
N
U
13
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
411269-34
N
U
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
N
S
N
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
N
N
S
N
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
S
N
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
N
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
4004616-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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