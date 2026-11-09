Atlético Madrid empfängt Viking am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid.

Die spanische Mannschaft will in der Ligaphase ihre große Europapokal-Erfahrung im Riyadh Air Metropolitano nutzen. Der norwegische Klub Viking stellt sich derweil den hohen Anforderungen der erweiterten Champions-League-Tabelle und trifft dabei auf europäische Schwergewichte.

Wann ist Anstoß bei Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League?

Atlético Madrid gegen Viking wird am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und Viking gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Auf der offiziellen Website von Atlético Madrid kann man sich über den allgemeinen Ticketverkauf, den Zugang für Vereinsmitglieder und die Verfügbarkeit von Plätzen in den Heimblöcken des Riyadh Air Metropolitano informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Tickets des Vereins vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem regulären Verkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League?

Hier ist eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und Viking FK:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze / reguläre Eintrittskarten (Kategorien 2 bis 4): 55 bis 150 Euro, je nach Kategorie und Stadionbereich.

55 bis 150 Euro, je nach Kategorie und Stadionbereich. Premiumplätze / Plätze der Kategorie 1: 160 bis 300 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht an den Längsseiten und auf den unteren Rängen.

160 bis 300 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht an den Längsseiten und auf den unteren Rängen. VIP- und Hospitality-Pakete: 320 bis 500 Euro und mehr, abhängig vom Umfang der enthaltenen Betreuung und Verpflegung am Spieltag.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / reguläre Eintrittskarten: 45 bis 95 Euro für Plätze auf dem Oberrang und reguläre Plätze mit Panoramablick.

45 bis 95 Euro für Plätze auf dem Oberrang und reguläre Plätze mit Panoramablick. Mittlerer Rang / Blick von der Seitenlinie: 100 bis 240 Euro für Plätze mit guter Übersicht an den Seiten des Spielfelds.

100 bis 240 Euro für Plätze mit guter Übersicht an den Seiten des Spielfelds. Unterrang und Premiumblöcke: 250 bis 380 Euro und mehr für Plätze nahe am Spielfeld und in besonders gefragten Bereichen.

250 bis 380 Euro und mehr für Plätze nahe am Spielfeld und in besonders gefragten Bereichen. VIP-Tickets aus dem Weiterverkauf und Hospitality-Angebote: 350 bis 550 Euro und mehr, abhängig von der Nachfrage auf dem Zweitmarkt.

Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Atlético Madrid und Viking

Atlético Madrid hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt gab es in der Champions League ein 1:1 beim VfB Stuttgart, bei dem Atlético einen Rückstand aufholte und einen Punkt mitnahm. Davor gewann die Mannschaft in LaLiga mit 1:0 gegen Espanyol und im Europapokal mit 2:0 gegen Manchester United. In diesen fünf Spielen erzielte Atlético sechs Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Viking hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt unterlag der Klub in der Champions League Aston Villa mit 1:3. Davor spielte Viking im Europapokal 3:3 gegen Bayern München und gewann in der Eliteserien mit 3:2 gegen Fredrikstad. In diesen fünf Partien erzielte Viking neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Atlético Madrid gegen Viking: Der bisherige direkte Vergleich

Für Atlético Madrid und Viking liegen keine Daten zu bisherigen direkten Duellen vor. Die Partie am Freitag im Riyadh Air Metropolitano wird das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs sein.