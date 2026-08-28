So bekommt man Tickets für Atletico Madrid gegen Osasuna: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Atlético Madrid trifft am Mittwoch, den 16. September 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid auf Osasuna.

Historisch gesehen hat Atlético Madrid in diesem Duell einen klaren Vorteil und gewann 20 der bisherigen direkten Aufeinandertreffen mit Osasuna. Das jüngste Duell im Mai 2026 endete mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg von Atlético Madrid im El Sadar Stadium.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Atlético Madrid gegen Osasuna zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Atlético Madrid gegen Osasuna in LaLiga?

Atlético Madrid gegen Osasuna findet im Riyadh Air Metropolitano in Madrid statt, die offiziellen Details zur Anstoßzeit stehen oben.

La Liga - Spielwoche 6 16. Sept. 2026 - 13:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für Atlético Madrid gegen Osasuna in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das LaLiga-Spiel Atlético Madrid gegen Osasuna im Riyadh Air Metropolitano über mehrere Optionen kaufen:

Offizielle Vereinswebsite: Die erste und sicherste Option ist die offizielle Website von Atlético Madrid. Der freie Verkauf für Nicht-Mitglieder beginnt in der Regel nach einem vorrangigen Verkaufsfenster für Socio-Mitglieder.

Sekundärmarktplätze & Aggregatoren: Plattformen wie StubHub bündeln Weiterverkaufstickets von Verkäufern.

Autorisierte Reiseagenturen: Unternehmen wie P1 Travel bieten offizielle Spieltagstickets und Hospitality-Pakete an.

Stadionkasse: Am Spieltag können, vorbehaltlich der Verfügbarkeit, verbleibende Tickets direkt an den Ticketschaltern im Riyadh Air Metropolitano in Madrid gekauft werden.

Wie viel kosten Tickets für Atlético Madrid gegen Osasuna in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Atlético Madrid gegen Osasuna im Riyadh Air Metropolitano variieren je nach Sitzplatzkategorie und Kaufplattform:

Einstiegsbereich / Oberrangplätze: Reguläre Standardtickets beginnen bei etwa 30 € bis 45 € .

Mittlere Kategorie / Eck- & Hintertorplätze: Plätze der mittleren Kategorien kosten in der Regel zwischen 50 € und 85 € .

Premium- & Haupttribünenplätze: Plätze auf den unteren Längsseiten und in Premiumsichtlagen liegen zwischen 90 € und 160 €+ .

VIP- & Hospitality-Pakete: Der Zugang zur offiziellen Spieltagshospitality beginnt im Allgemeinen bei rund 220 €+ pro Ticket.

Sekundärmarktplätze & Aggregatoren

Wichtige Zweitmarktbörsen wie StubHub. Die Wiederverkaufspreise unterliegen der Marktnachfrage. Bei Spielen mit hoher Nachfrage können die Preise auf diesen Plattformen deutlich über dem Nennwert liegen, auch wenn es bei regulären Nicht-Derby-Spielen typischerweise Startoptionen ab etwa 35 € bis 50 € gibt.

Atlético Madrid gegen Osasuna in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Atlético Madrid gegen Osasuna

Atlético Madrid verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen, wobei zwei dieser Resultate aus Testspielen der Saisonvorbereitung stammten. Der jüngste Auftritt endete am 23. August mit einem 2:2 in LaLiga gegen Villarreal, zuvor hatte Atlético am 19. August in der Liga mit 2:0 gegen Malaga gewonnen. Atlético besiegte Marseille in einem Freundschaftsspiel mit 2:1, verlor in der Saisonvorbereitung aber mit 1:3 gegen Manchester City und mit 1:2 gegen Manchester United. In diesen fünf Partien erzielte das Team acht Tore und kassierte sieben.

Osasuna holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und zwei Niederlagen bei einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 in LaLiga gegen Levante am 24. August. In Freundschaftsspielen verlor Osasuna mit 0:2 gegen Al-Ain und mit 1:2 gegen SSC Napoli, feierte in der Saisonvorbereitung aber zwei Siege in Folge gegen Norwich City und Ipswich Town. Osasuna erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte vier.

Atlético Madrid gegen Osasuna: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 12. Mai 2026 in LaLiga statt, als Osasuna Atlético Madrid empfing und mit 1:2 verlor. Davor gewann Atlético im Oktober 2025 zu Hause mit 1:0 gegen Osasuna. In den letzten fünf LaLiga-Duellen gewann Atlético Madrid dreimal, während Osasuna einen Sieg holte und ein weiterer Erfolg ebenfalls an Osasuna ging, als das Team im Mai 2025 Atlético zu Hause mit 2:0 besiegte. Atléticos höchste Niederlage in diesem Zeitraum gab es im Mai 2024, als Osasuna sie im Metropolitano mit 4:1 besiegte.