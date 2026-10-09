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So bekommt man Tickets für Atletico Madrid gegen Manchester United: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Atlético Madrid trifft in der Champions League auf Manchester United. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

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Wann ist der Anstoß von Atletico Madrid gegen Manchester United in der Champions League?

Atletico Madrid trifft im Riyadh Air Metropolitano in Madrid auf Manchester United, der Anstoß ist für 15:00 Uhr ET angesetzt.

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Champions League - Spielwoche 2
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid gegen Manchester United in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Atletico Madrid gegen Manchester United

Atletico Madrid hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg gegen Real Sociedad in LaLiga, nachdem es zuvor Niederlagen in Folge gegen Liverpool in der Champions League und Athletic Bilbao in der Liga gegeben hatte. Atletico hat in dieser Fünf-Spiele-Phase neun Tore erzielt und acht kassiert, was eine Mannschaft widerspiegelt, die offensiv Akzente setzen kann, zuletzt aber defensiv anfällig war.

Manchester United hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City im Premier-League-Derby, ein Spiel, das von erheblicher VAR-Kontroverse begleitet wurde. Die beste jüngste Leistung zeigte United beim 5:2-Sieg gegen Ipswich Town, außerdem gab es in der Champions League einen 4:0-Erfolg gegen Sabah FK. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte fünf, auch wenn ihre Inkonstanz über die Wettbewerbe hinweg ein klares Muster ist.

ATM

ATM - Form

ATH
N3-0
LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
RMA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MUN

MUN - Form

EVE
U2-2
SAB
S4-0
MCI
N0-1
BHA
N2-3
FUL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Atletico Madrid gegen Manchester United: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein Testspiel in der Vorbereitung im August 2026, das Manchester United mit 2:1 gewann. In Pflichtspielen hatte Atletico Madrid die Oberhand und gewann beide Partien des Champions-League-Achtelfinals 2021/22, darunter ein 1:1 im Metropolitano und ein 1:0 im Old Trafford. Über die vergangenen vier erfassten Duelle hinweg kommt Atletico auf drei Siege gegenüber einem von United, wobei beide Teams insgesamt fünf Tore erzielt haben.

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenManchester United
2
1
1
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Tabelle: Atletico Madrid gegen Manchester United

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

Atle

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