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Wann ist der Anstoß von Atletico Madrid gegen Manchester United in der Champions League?

Atletico Madrid trifft im Riyadh Air Metropolitano in Madrid auf Manchester United, der Anstoß ist für 15:00 Uhr ET angesetzt.

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid gegen Manchester United in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Atletico Madrid gegen Manchester United

Atletico Madrid hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0-Sieg gegen Real Sociedad in LaLiga, nachdem es zuvor Niederlagen in Folge gegen Liverpool in der Champions League und Athletic Bilbao in der Liga gegeben hatte. Atletico hat in dieser Fünf-Spiele-Phase neun Tore erzielt und acht kassiert, was eine Mannschaft widerspiegelt, die offensiv Akzente setzen kann, zuletzt aber defensiv anfällig war.

Manchester United hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Manchester City im Premier-League-Derby, ein Spiel, das von erheblicher VAR-Kontroverse begleitet wurde. Die beste jüngste Leistung zeigte United beim 5:2-Sieg gegen Ipswich Town, außerdem gab es in der Champions League einen 4:0-Erfolg gegen Sabah FK. In diesem Zeitraum erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte fünf, auch wenn ihre Inkonstanz über die Wettbewerbe hinweg ein klares Muster ist.

Atletico Madrid gegen Manchester United: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs war ein Testspiel in der Vorbereitung im August 2026, das Manchester United mit 2:1 gewann. In Pflichtspielen hatte Atletico Madrid die Oberhand und gewann beide Partien des Champions-League-Achtelfinals 2021/22, darunter ein 1:1 im Metropolitano und ein 1:0 im Old Trafford. Über die vergangenen vier erfassten Duelle hinweg kommt Atletico auf drei Siege gegenüber einem von United, wobei beide Teams insgesamt fünf Tore erzielt haben.

Tabelle: Atletico Madrid gegen Manchester United

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