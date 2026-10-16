Athletic Bilbao empfängt Real Sociedad am Sonntag, dem 1. November 2026, im San-Mamés-Stadion in Bilbao.

Die Bilanz der beiden Mannschaften ist seit jeher von einer intensiven Rivalität geprägt: Stolz, die Vorherrschaft in der Region und leidenschaftliche Fans im gesamten Baskenland spielen dabei eine große Rolle. In ihren jüngsten Pflichtspielen, den Halbfinalpartien der Copa del Rey 2025/26, setzte sich Real Sociedad mit einem knappen 1:0-Gesamtsieg aus Hin- und Rückspiel durch.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Athletic Bilbao gegen Real Sociedad wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Real Sociedad?

Das LaLiga-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad beginnt am Sonntag, dem 1. November 2026, im San-Mamés-Stadion in Bilbao.

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 15:00 San Mames

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Real Sociedad kaufen?

Für das LaLiga-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad stehen Ihnen mehrere offizielle und alternative Kaufmöglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Vereins

Offizielle Website von Athletic Club: Reguläre Tickets oder VIP-Hospitality-Tickets können Sie direkt über die offizielle Website von Athletic Club kaufen. Mitglieder von Club Athletic erhalten zudem Zugang zu einem früheren Vorverkauf.

Offizielle Ticketstelle: An den Ticketschaltern des San-Mamés-Stadions in Bilbao sind vor dem Spieltag unter Umständen auch Tickets vor Ort oder Hilfe rund um den Stadionbesuch erhältlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die offiziellen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Real Sociedad?

Die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Real Sociedad im San-Mamés-Stadion hängen davon ab, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kaufen.

1. Offizielle Verkaufskanäle des Vereins

Reguläre Tickets: Standardtickets direkt vom Verein kosten in der Regel zwischen 30 und 240 Euro , je nach Sitzplatzkategorie und genauer Lage im San-Mamés-Stadion.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets im Weiterverkauf: Für Plätze auf den oberen Rängen oder mit gewöhnlicher Sicht beginnen die Preise bei etwa 150 bis 260 Euro . Wegen der hohen Nachfrage nach dem Baskenderby liegen die Angebotspreise im Durchschnitt darüber.

Premium-Tickets und Kategorie 1 im Weiterverkauf: Besonders gute Plätze auf den unteren Rängen und Plätze mit zentraler Sicht kosten zwischen 270 und über 500 Euro pro Ticket.

VIP-Hospitality im Weiterverkauf: Hospitality- und VIP-Pakete im Weiterverkauf beginnen in der Regel bei etwa 340 bis 370 Euro und können je nach Verfügbarkeit teurer werden.

Athletic Bilbao gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Athletic Bilbao und Real Sociedad

Athletic Bilbao hat in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es zu Hause ein 0:0 gegen Deportivo Alavés, nachdem die Mannschaft zuvor 1:1 gegen Elche gespielt hatte. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:0-Sieg gegen Atlético Madrid im San Mamés. Auch der 2:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo stach hervor. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte Bilbao beim 0:2 gegen Barcelona. In den fünf Spielen erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Real Sociedad hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gewann die Mannschaft in LaLiga auswärts bei Valencia mit 3:2. Auch bei Elche setzte sie sich mit 3:2 durch. In der Liga verlor Sociedad mit 0:3 gegen Atlético Madrid, in der Europa League unterlag die Mannschaft AFC Bournemouth mit 1:2. In diesen fünf Spielen erzielte Sociedad neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Athletic Bilbao gegen Real Sociedad: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 4. März 2026 in der Copa del Rey statt. Real Sociedad besiegte Athletic Bilbao dabei mit 1:0. Bereits im Februar 2026 waren die Mannschaften in derselben Saison und im selben Wettbewerb aufeinandergetroffen. Auch im San Mamés gewann Sociedad mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen stehen für Real Sociedad drei Siege, für Athletic Bilbao keiner und dazu zwei Unentschieden zu Buche. Allerdings gewann Bilbao im November 2025 in LaLiga bei Sociedad mit 3:2, was zeigt, wie umkämpft diese Duelle weiterhin sind.