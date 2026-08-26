So bekommt man Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Athletic Bilbao trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im San Mames in Bilbao auf Elche.

Athletic Bilbao behielt im letzten Duell in der höchsten Spielklasse die Oberhand und besiegte Elche im Februar 2026 zu Hause dank eines Doppelpacks von Stürmer Gorka Guruzeta mit 2:1. Die frühe Bilanz im direkten Vergleich spricht für Athletic Bilbao, das in der gesamten LaLiga-Historie fünf Siege geholt hat, verglichen mit drei Erfolgen von Elche.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Elche findet im San Mames in Bilbao statt, die Anstoßzeit für dieses LaLiga-Spiel wird in den offiziellen Angaben noch bestätigt.

La Liga - Spielwoche 5 12. Sept. 2026 - 12:30 San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga kaufen?

Um Tickets für ein Spiel von Athletic Bilbao gegen Elche im Stadion San Mamés zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten, um sich offizielle Plätze zu sichern:

1. Offizieller Verkaufskanal des Klubs

Offizielle Tickets von Athletic Club: Tickets für die Allgemeinheit werden 2 bis 4 Wochen vor dem Spiel direkt auf der offiziellen Ticketplattform des Klubs freigeschaltet.

Club Athletic Vorverkauf : Mitglieder des Club-Athletic-Programms erhalten vor der regulären Freigabe für die Öffentlichkeit frühen Zugang zu Plätzen.

Kasse im San Mamés (Taquillas) : Sie befindet sich am Stadion, verbleibende nicht verkaufte Tickets gehen 1 bis 2 Tage vor dem Spieltag sowie am Tag des Anpfiffs in den physischen Verkauf.

2. Zweitmarkt- und Hospitality-Anbieter

Offizielle VIP-Hospitality : VIP-Area-Pakete, darunter Premium-Sitzplätze, Zugang zu privaten Lounges und Catering, können lange im Voraus über die Website von Athletic Club Official Tickets gebucht werden.

Zweitmarktplattformen : Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, werden Karten oft bei Zweitanbietern wie StubHub angeboten.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga?

Die Ticketpreise für ein Spiel von Athletic Bilbao gegen Elche im San Mamés variieren je nach Kaufkanal, Sitzplatzlage und Nachfrage:

Standard-Ticketpreise (offizieller Klubverkauf)

Hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur) : ca. 30 € bis 50 €

Längsseite Oberrang (Preferencial / Lateral High) : ca. 55 € bis 90 €

Haupttribüne Längsseite (Tribuna Principal / Central) : ca. 85 € bis 140 £

Preise bei Wiederverkäufern und auf Zweitmarktplattformen

Wenn Standardtickets über offizielle Kanäle ausverkauft sind, liegen die typischen Preise auf Zweitmarktplattformen für Tickets, wie etwa StubHub, oder bei autorisierten Reise-Wiederverkäufern in folgenden Bereichen:

Einstiegsbereich / hinter dem Tor : ca. 60 € bis 80 €

Seitliche Sicht / Main Tribuna : ca. 80 € bis 140 €

VIP- und Hospitality-Pakete (inklusive Premium-Sitzplätzen und Lounge-Zugang/Catering): ca. 250 € bis 450 €+ pro Ticket

Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Elche

Athletic Bilbao hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren, der einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete am 22. August mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla in der LaLiga, zudem gab es in Freundschaftsspielen Niederlagen gegen Real Zaragoza mit 1:3 und gegen Atalanta mit 0:1. In diesen fünf Spielen erzielte Bilbao insgesamt sechs Tore und kassierte acht.

Elche hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden in der LaLiga sowie drei Remis in Testspielen der Saisonvorbereitung verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona am 23. August, nachdem zum Auftakt in der LaLiga ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna erreicht worden war. Elche spielte im Vorfeld der Saison 2:2 gegen Cordoba, 2:2 gegen Al-Ain und 0:0 gegen Johor Darul Ta'zim. In diesen fünf Spielen erzielte Elche fünf Tore und kassierte neun.

Athletic Bilbao gegen Elche: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 20. Februar 2026 statt, als Athletic Bilbao Elche zu Hause in der LaLiga mit 2:1 besiegte. Davor trennten sich beide Teams im Oktober 2025 in Elche 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen in der LaLiga hat Athletic Bilbao dreimal gewonnen und Elche einmal, dazu kommt ein Unentschieden. Dabei erzielte Bilbao insgesamt zehn Tore und kassierte fünf.

Tabelle: Athletic Bilbao gegen Elche

In der frühen Tabelle der LaLiga 2026/27 steht Athletic Bilbao auf Platz 18, Elche ist 15.