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So bekommt man Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Athletic Bilbao trifft in La Liga auf Elche. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Athletic Bilbao trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im San Mames in Bilbao auf Elche.

Athletic Bilbao behielt im letzten Duell in der höchsten Spielklasse die Oberhand und besiegte Elche im Februar 2026 zu Hause dank eines Doppelpacks von Stürmer Gorka Guruzeta mit 2:1. Die frühe Bilanz im direkten Vergleich spricht für Athletic Bilbao, das in der gesamten LaLiga-Historie fünf Siege geholt hat, verglichen mit drei Erfolgen von Elche.  

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Elche findet im San Mames in Bilbao statt, die Anstoßzeit für dieses LaLiga-Spiel wird in den offiziellen Angaben noch bestätigt.

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La Liga - Spielwoche 5
San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga kaufen?

Um Tickets für ein Spiel von Athletic Bilbao gegen Elche im Stadion San Mamés zu kaufen, folgen Sie diesen Schritten, um sich offizielle Plätze zu sichern:

1. Offizieller Verkaufskanal des Klubs

  • Offizielle Tickets von Athletic Club: Tickets für die Allgemeinheit werden 2 bis 4 Wochen vor dem Spiel direkt auf der offiziellen Ticketplattform des Klubs freigeschaltet.
  • Club Athletic Vorverkauf: Mitglieder des Club-Athletic-Programms erhalten vor der regulären Freigabe für die Öffentlichkeit frühen Zugang zu Plätzen.
  • Kasse im San Mamés (Taquillas): Sie befindet sich am Stadion, verbleibende nicht verkaufte Tickets gehen 1 bis 2 Tage vor dem Spieltag sowie am Tag des Anpfiffs in den physischen Verkauf.

2. Zweitmarkt- und Hospitality-Anbieter

  • Offizielle VIP-Hospitality: VIP-Area-Pakete, darunter Premium-Sitzplätze, Zugang zu privaten Lounges und Catering, können lange im Voraus über die Website von Athletic Club Official Tickets gebucht werden.
  • Zweitmarktplattformen: Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind, werden Karten oft bei Zweitanbietern wie StubHub angeboten.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga?

Die Ticketpreise für ein Spiel von Athletic Bilbao gegen Elche im San Mamés variieren je nach Kaufkanal, Sitzplatzlage und Nachfrage:

Standard-Ticketpreise (offizieller Klubverkauf)

  • Hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur): ca. 30 € bis 50 €
  • Längsseite Oberrang (Preferencial / Lateral High): ca. 55 € bis 90 €
  • Haupttribüne Längsseite (Tribuna Principal / Central): ca. 85 € bis 140 £

Preise bei Wiederverkäufern und auf Zweitmarktplattformen

Wenn Standardtickets über offizielle Kanäle ausverkauft sind, liegen die typischen Preise auf Zweitmarktplattformen für Tickets, wie etwa StubHub, oder bei autorisierten Reise-Wiederverkäufern in folgenden Bereichen:

  • Einstiegsbereich / hinter dem Tor: ca. 60 € bis 80 €
  • Seitliche Sicht / Main Tribuna: ca. 80 € bis 140 €
  • VIP- und Hospitality-Pakete (inklusive Premium-Sitzplätzen und Lounge-Zugang/Catering): ca. 250 € bis 450 €+ pro Ticket

Athletic Bilbao gegen Elche in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Elche

Athletic Bilbao hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren, der einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete am 22. August mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla in der LaLiga, zudem gab es in Freundschaftsspielen Niederlagen gegen Real Zaragoza mit 1:3 und gegen Atalanta mit 0:1. In diesen fünf Spielen erzielte Bilbao insgesamt sechs Tore und kassierte acht.

Elche hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden in der LaLiga sowie drei Remis in Testspielen der Saisonvorbereitung verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona am 23. August, nachdem zum Auftakt in der LaLiga ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna erreicht worden war. Elche spielte im Vorfeld der Saison 2:2 gegen Cordoba, 2:2 gegen Al-Ain und 0:0 gegen Johor Darul Ta'zim. In diesen fünf Spielen erzielte Elche fünf Tore und kassierte neun.

ATH

ATH - Form

RZA
N3-1
SEV
N1-3
BAR
N2-0
CEL
S0-2
ATM
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ELC

ELC - Form

COR
U2-2
COR
U1-1
BAR
N0-5
SAN
N3-2
RSO
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
7/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Athletic Bilbao gegen Elche: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 20. Februar 2026 statt, als Athletic Bilbao Elche zu Hause in der LaLiga mit 2:1 besiegte. Davor trennten sich beide Teams im Oktober 2025 in Elche 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen in der LaLiga hat Athletic Bilbao dreimal gewonnen und Elche einmal, dazu kommt ein Unentschieden. Dabei erzielte Bilbao insgesamt zehn Tore und kassierte fünf.

Head to Head

Athletic BilbaoUnentschiedenElche
3
1
1
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
END
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
END
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle: Athletic Bilbao gegen Elche

In der frühen Tabelle der LaLiga 2026/27 steht Athletic Bilbao auf Platz 18, Elche ist 15.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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