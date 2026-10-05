Aston Villa trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham auf Viking.

Villa geht nach einem starken Start in die Europapokalsaison in die Partie, darunter ein 3:2-Sieg am ersten Spieltag gegen Club Brügge. Viking sicherte sich seinen Platz in der Hauptphase des Wettbewerbs, nachdem Dinamo Zagreb in den Play-offs mit 5:3 nach Hin- und Rückspiel besiegt worden war.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige dazu erklären, wie Sie Tickets für Aston Villa gegen Viking sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Aston Villa gegen Viking in der Champions League?

Aston Villa gegen Viking wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Viking in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Aston Villa und Viking im Villa Park zu kaufen, gibt es je nach Berechtigung und Budget mehrere primäre Optionen:

1. Offizieller Ticketverkauf des Klubs (direkt über Aston Villa FC)

Die Tickets werden über das offizielle Online-Ticketportal von Aston Villa vertrieben. Vorrangigen Zugang erhalten in der Regel Claret & Blue Season Ticket Holders und Official Members, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht.

2. Kontingent für Auswärtsfans (direkt über Viking FK)

Reisende Fans, die im ausgewiesenen Auswärtsbereich sitzen möchten, müssen Tickets über die offizielle Ticketstelle von Viking FK oder über Fan-Mitgliedskanäle erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Viking in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Aston Villa und Viking im Villa Park variieren je nachdem, ob Sie direkt über die offiziellen Klubkanäle oder über sekundäre Ticketplattformen kaufen.

1. Offizielle Klubpreise (direkt über Aston Villa FC)

Offizielle Standardtickets für den allgemeinen Eintritt, die direkt von Aston Villa verkauft werden, sind in britischen Pfund (£) ausgezeichnet und entsprechen ungefähr Folgendem:

Nicht-Dauerkarteninhaber: 105 € bis 117 € (£89,50 bis £99), abhängig von der Stadionzone.

UEFA-Paket mit vier Spielen / Bundle-Preis: ca. 88 € (£75 pro Spiel).

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Spannen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Obere Ränge (Nord- & Südtribüne / hinter dem Tor): ab 120 € bis 200 € pro Sitzplatz

Untere Ränge (Nord- & Südtribüne): ab 250 € pro Sitzplatz

Längsseite oben / unten (Trinity Stand & Doug Ellis Stand): 300 € bis 375 € pro Sitzplatz

VIP- & Hospitality-Pakete: ab 240 € bis 310 €+ (einschließlich Lounge-Zugang, Essen und kostenloser Getränke)

Aston Villa gegen Viking in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Aston Villa gegen Viking

Aston Villa geht in diese Partie, nachdem drei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen wurden. Das jüngste Ergebnis war der 3:2-Sieg in der Premier League bei Tottenham Hotspur, ein Resultat, das eine schwierige Phase beendete und den ersten Ligasieg der Saison brachte. Villa besiegte am 8. September auch Club Brügge in der Champions League mit 3:2 und zeigte damit, dass die Mannschaft auf diesem Niveau bestehen kann. Ein Sieg im Carabao Cup gegen Coventry City verstärkt diesen positiven jüngsten Lauf zusätzlich, auch wenn eine Ligapleite gegen Nottingham Forest und ein torloses Unentschieden gegen Hull City daran erinnern, wie inkonstant der Start in die Saison verlaufen ist. In diesen fünf Spielen erzielte Villa neun Tore und kassierte sechs.

Viking reist mit einer gegensätzlichen Form im nationalen Wettbewerb an, hat europäisch aber ernsthafte Fragen zu beantworten. Die vergangenen fünf Partien brachten drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das herausragende nationale Ergebnis war ein 8:1-Kantersieg gegen Kristiansund BK in der Eliteserien, wobei die Qualität dieses Gegners kaum mit Champions-League-Fußball zu vergleichen ist. Das aussagekräftigere Resultat gab es gegen den VfB Stuttgart, als Viking in Europa mit 1:3 geschlagen wurde und damit die Lücke zwischen nationaler Souveränität und den Anforderungen auf kontinentaler Ebene offengelegt wurde.

Aston Villa gegen Viking: Jüngste direkte Duelle

In den verfügbaren Daten sind keine vorherigen Aufeinandertreffen zwischen Aston Villa und Viking verzeichnet. Diese Partie wird das erste Duell zwischen den beiden Klubs auf diesem Niveau markieren.