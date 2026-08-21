Im Villa Park wird es hoch hergehen, wenn Aston Villa am Samstag, den 12. September, in der Premier League auf den Midlands-Rivalen Nottingham Forest trifft. Mit einer Buchung können Sie heute noch dabei sein.

Zahlreiche Europa-League-Helden von Aston Villa mögen inzwischen weitergezogen sein, doch die in Weinrot und Himmelblau gekleideten Fans haben weiterhin vollstes Vertrauen in Unai Emery, der frühere Rückschläge mit Bravour gemeistert hat. Bekanntlich blieb Villa in der vergangenen Saison in den ersten fünf Premier-League-Spielen sieglos, ehe 12 Siege aus den folgenden 13 Partien gelangen.

Forest reist nach Birmingham und ist nach der Ankunft von Oliver Glasner im Sommer weiterhin auf der Suche nach Konstanz. Ohne europäische Ablenkung liegt der volle Fokus von Nottingham Forest in dieser Saison darauf, in der Premier League weiter nach oben zu klettern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Aston Villa gegen Nottingham Forest wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Nottingham Forest statt?

Aston Villa gegen Nottingham Forest findet im Villa Park (Birmingham) am Samstag, den 12. September, statt. Anpfiff ist planmäßig um 15 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Villa Park

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Nottingham Forest

Für Premier-League-Spiele stehen mehrere Ticketoptionen zur Verfügung, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Abgewickelt wird dies über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner.

Wegen der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Ticketwucher und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticketbörse des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die Allgemeinheit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Nottingham Forest?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark und hängen vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie ab:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, meist U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich die Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spielkategorisierung: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze mittig an der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verbindliche Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitgliedschaften.

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