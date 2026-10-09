So bekommt man Tickets für Aston Villa gegen Manchester City: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Aston Villa empfängt Manchester City am Samstag, den 24. Oktober 2026 im Villa Park in Birmingham.

Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 sicherte sich Aston Villa zum Abschluss der vorherigen Saison einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg gegen Manchester City im Etihad Stadium. Die jüngsten direkten Duelle zwischen den beiden Klubs waren hart umkämpft: Vier der letzten fünf Premier-League-Begegnungen wurden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Ticketkauf für Aston Villa gegen Manchester City wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Aston Villa gegen Manchester City in der Premier League?

Premier League - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 07:30 Villa Park

Wie kann man Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Manchester City kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Manchester City im Villa Park zu kaufen, haben Sie je nach Verfügbarkeit und Mitgliedschaftsstatus mehrere Möglichkeiten:

1. Primäre offizielle Kanäle (Aston Villa Box Office)

Klubmitgliedschaft (Claret & Cub Members): Der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets für den allgemeinen Zutritt direkt zum Nennwert zu kaufen. Aston Villa gibt Tickets zuerst an offizielle Mitglieder frei, wobei pro Mitglied ein Ticket erhältlich ist.

Kontingent für Dauerkarteninhaber: Aktive Dauerkarteninhaber erhalten oft in einem nachfolgenden Verkaufsfenster vor dem allgemeinen Verkauf Zugang zum Kauf zusätzlicher Tickets für Familie oder Freunde.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Tickets gehen näher am Spieltag in den freien Verkauf. Spiele mit hoher Nachfrage gegen Topgegner wie Manchester City erreichen den freien Verkauf jedoch nur selten und sind in der Regel bereits in der Mitgliedsphase ausverkauft.

2. Offizieller Auswärtsblock (Manchester-City-Fans)

Cityzens Matchday Membership: Fans, die im Auswärtsblock der Gäste sitzen möchten, müssen über das offizielle Ticketportal von Manchester City kaufen. Auswärtstickets sind auf offizielle Mitglieder und Inhaber von Dauerkarten mit ausreichend Treuepunkten beschränkt.

3. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft Plätze von Wiederverkäufern gelistet, wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Manchester City?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Manchester City im Villa Park variieren je nachdem, ob Sie direkt beim Klub oder über sekundäre Ticketplattformen kaufen. Als hochkarätige Partie gegen Manchester City fällt dieses Spiel in Aston Villas höchste Ticketkategorie (Kategorie 1).

1. Primäre Direkttickets (Aston Villa Box Office)

Die offiziellen Spieltagspreise im Villa Park über die Sitzplatzbereiche hinweg (Zonen 1–4) sind ungefähr wie folgt strukturiert:

Standardtickets für Erwachsene: 60 £ bis 100 £+ je nach Stadionbereich (z. B. Trinity Road Stand, Doug Ellis Stand, Holte End oder North Stand) und Mitgliedschaftsstatus.

Ermäßigungen (über 66 Jahre, unter 21 Jahre, Streitkräfte): 45 £ bis 75 £

Unter 18 Jahren: 30 £ bis 50 £

Auswärtssektor (Manchester-City-Kontingent): Die Premier-League-Regularien deckeln Auswärtstickets für Erwachsene auf 30 £ .

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Da reguläre Tickets für Spiele mit hoher Nachfrage gegen Topgegner normalerweise bereits in der offiziellen Verkaufsphase für Mitglieder ausverkauft sind, schwanken die Tickets auf sekundären Ticketplattformen wieStubHubje nach Marktnachfrage:

Startpreise: Reguläre Plätze für den allgemeinen Zutritt beginnen auf sekundären Ticketmärkten in der Regel bei etwa 95 £ bis 120 £ .

Durchschnittspreise: Plätze zentral im Unterrang oder an der Längsseite liegen im Schnitt bei 150 £ bis 250 £+ .

Hospitality- & VIP-Pakete: Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag beginnen bei ungefähr 200 £ bis 350 £+ pro Person.

Aston Villa gegen Manchester City in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Aston Villa gegen Manchester City

Aston Villa hat drei der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren, was einer Bilanz von 3S-1U-1N entspricht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:2-Sieg in der Premier League bei Tottenham Hotspur, zudem gelang in diesem Lauf ein 3:2-Erfolg gegen Club Brugge in der Champions League. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Nottingham Forest, das mit 2:1 im Villa Park gewann. In diesen fünf Spielen erzielte Villa neun Tore und kassierte acht, was sowohl den Offensivdrang als auch eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive widerspiegelt.

Manchester City präsentiert sich in beeindruckender Form und hat die letzten fünf Spiele in Premier League, Carabao Cup und Champions League allesamt gewonnen, was eine makellose Bilanz von 5S-0U-0N ergibt. Das jüngste Ergebnis war der 5:3-Sieg in der Premier League gegen Sunderland, zudem erzielte City auch gegen Norwich City im Carabao Cup fünf Tore. Insgesamt hat City in diesen fünf Spielen 13 Tore erzielt und nur vier kassiert, auch wenn allein drei davon im letzten Spiel fielen. Die Siegesserie umfasst auch einen 1:0-Auswärtssieg gegen Manchester United in der Liga und unterstreicht die Konstanz, die die Mannschaft von Maresca auswärts gezeigt hat.

Aston Villa gegen Manchester City: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Mai 2026 in der Premier League statt, als Aston Villa mit 2:1 im Etihad Stadium gewann und City in einem bedeutenden Ergebnis der späten Saison eine Niederlage zufügte. In den letzten fünf direkten Duellen in der Premier League hat Villa drei Siege geholt und City zwei, bei einem Torverhältnis von neun Treffern für Villa und neun für City in diesem Vergleich. Die jüngere Geschichte zwischen diesen Teams war bemerkenswert ausgeglichen: Vier der letzten fünf Begegnungen wurden mit einem Tor Unterschied entschieden.