Zuletzt trafen beide Teams im Januar 2026 in der UEFA Europa League aufeinander, als Aston Villa in Istanbul einen knappen 1:0-Auswärtssieg feierte. Da im Villa Park mit einem ausverkauften Haus gerechnet wird, bietet die Begegnung Fenerbahçe die unmittelbare Chance, die vorherige Niederlage auf englischem Boden zu revanchieren.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte darüber liefern, wie Sie sich Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League?

Aston Villa gegen Fenerbahce findet am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Villa Park in Birmingham statt.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League kaufen?

Um Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahçe in der UEFA Champions League zu kaufen, können Sie diese primären Kaufwege nutzen:

1. Offizieller Ticketkanal von Aston Villa (Heimfans)

Mitgliedschaft erforderlich: Offizielle Spieltickets werden über die Ticketplattform von Aston Villa vertrieben. Die Prioritätsfenster öffnen zunächst für offizielle My Villa -Mitglieder, wobei pro Mitglied ein Ticket erhältlich ist.

Freier Verkauf & Wiederverkauf: Falls nach dem Prioritätsfenster für Mitglieder noch Tickets verfügbar sind, gehen sie in den freien Verkauf. Alternativ können Sie die offizielle Season Ticket Resale platform auf der Klub-Website prüfen, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze bis zum Spieltag zum Nennwert anbieten.

2. Hospitality-Pakete (offiziell & garantiert)

Wenn Standardtickets ausverkauft sind, bietet der Villa Park offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag an, etwa für die Trinity Road Stand oder The Lower Grounds. Diese beinhalten gepolsterte Sitzplätze sowie Speisen- und Getränkeoptionen und erfordern keine Mitgliedschaft für den Kauf.

3. Offizielle Kanäle des Gastklubs (Fenerbahçe / Auswärtsfans)

Tickets für den Auswärtsblock werden direkt Fenerbahçe zugeteilt und gemäß dem Ticketsystem des Klubs verkauft, typischerweise über Passolig-/Passo-Plattformen oder offizielle Fanklub-Kontingente. Auswärtsfans sitzen im vorgesehenen Gästekontingent in der Doug Ellis Stand.

4. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Für ausverkaufte Partien listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Tickets von Fans für Fans. Die Preise auf sekundären Plattformen schwanken je nach Nachfrage und liegen in der Regel über dem Nennwert.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League?

Die Ticketpreise für Aston Villa gegen Fenerbahçe in der UEFA Champions League variieren je nach Kategorie und Kaufplattform:

1. Offizielle Tickets zum Nennwert (Villa Park)

Standardtickets für Erwachsene: Sie liegen je nach Sitzplatzkategorie und Stadionbereich zwischen 85 € und 115 € (70 £ bis 94 £), wobei es Ermäßigungen für Jugendliche und Senioren gibt.

Kontingent für Auswärtsfans: Wird direkt über Fenerbahçe zugeteilt und kostet in der Regel rund 60 € bis 85 € (50 £ bis 70 £).

2. Offizielle Matchday-Hospitality

Premium-Hospitality-Pakete beginnen je nach enthaltenem Dining-Angebot und Lounge-Zugang bei etwa 240 € bis 420 €+ (200 £ bis 350 £+) pro Person.

3. Sekundär- & Wiederverkaufsmarktplätze

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für Standardplätze in der Regel bei rund 120 € bis 150 € , wobei die durchschnittlichen Angebotspreise je nach Sitzplatzlage und Nachfrage bis zum Spieltag deutlich höher ausfallen und oft bei 250 € bis 500 €+ liegen.

Aston Villa gegen Fenerbahce in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Aston Villa gegen Fenerbahce

Aston Villa hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Nottingham Forest in der Premier League am 12. September, nachdem zuvor in der Liga eine 0:1-Niederlage gegen Arsenal zu Buche gestanden hatte. Das positive Ergebnis in dieser Phase war ein 3:2-Auswärtssieg beim Club Brugge in der Champions League am 8. September. Villa erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte acht.

Fenerbahce hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt endete am 14. September in der Süper Lig mit einem 0:0 gegen Gaziantep FK, nachdem es in der Champions League ein 1:1 gegen Roma gegeben hatte. Das beste Ergebnis in dieser Serie war ein 2:1 gegen Lyon in der Champions-League-Qualifikation im August. In den fünf Spielen erzielte Fenerbahce sechs Tore und kassierte fünf.

Aston Villa gegen Fenerbahce: Die jüngste direkte Bilanz

Das einzige in diesem Datensatz erfasste Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 22. Januar 2026 statt, als Aston Villa in der Europa League auswärts bei Fenerbahce mit 1:0 gewann. Dieses Ergebnis verschafft Villa in der direkten Bilanz mit einem Sieg aus einem Duell den Vorteil.