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So bekommt man Tickets für Aston Villa gegen Arsenal: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was Sie über den Ticketkauf für eines der größten Spiele von Aston Villa in dieser Saison wissen müssen

Am Montag, den 31. August, steht ein großes Ereignis an, wenn Aston Villa den amtierenden Premier-League-Meister Arsenal empfängt. Nichts kommt an ein Flutlichtspiel unter der Woche im Villa Park heran, und ihr könnt dabei sein, wenn ihr euch noch heute eure Plätze sichert.

Auch wenn sich manche Fans vielleicht eine leichtere erste Heimaufgabe gewünscht hätten, sollten sie nicht vergessen, dass Villa unter der großartigen, mehr als dreijährigen Amtszeit von Unai Emery Arsenal, das um den Titel kämpfte, im Villa Park bereits zweimal geschlagen hat und in der Saison 2023/24 gegen Arsenal bekanntlich beide Spiele gewann.

Der 2:1-Sieg gegen Arsenal im Villa Park in der vergangenen Saison war einer der denkwürdigsten Erfolge der Spielzeit, als Emiliano Buendias Treffer in der 95. Minute die Fans im Holte End in Ekstase versetzte.

Steht uns der nächste Villa-Park-Klassiker bevor? GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Aston Villa gegen Arsenal zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Arsenal statt?

Aston Villa gegen Arsenal ist für Montag, den 31. August, um 20 Uhr BST im Villa Park in Birmingham angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 2
Villa Park

So kauft ihr Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Arsenal

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch randomisierte Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Arsenal?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Jugendliche, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozente und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral an den Längsseiten und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Anzahl an Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für einfache Mitglieder.

Form

AVL

AVL - Form

BGP
S1-3
FCB
N2-1
PSG
N2-1
BMG
N2-1
BHA
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

BET
N1-3
BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenFC Arsenal
2
1
2
Premier League
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FC Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
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Aston Villa
AVL
2
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FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

Aston Villa vs FC Arsenal Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfJ. McGinnJ. McGinnE. BuendiaE. Buendiateam-logoG. HemmingsB. KamaraB. KamaraR. BarkleyR. BarkleyN. JacksonN. JacksonD. RayaD. RayaC. MosqueraC. MosqueraB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyD. RiceD. RiceB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardK. HavertzK. Havertz
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FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

FC Arsenal

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Emery
  • M. Arteta
Aston Villa

Verletzungen und Sperren

FC Arsenal

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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