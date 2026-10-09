Arsenal empfängt Everton City am Samstag, den 24. Oktober 2026, im Emirates Stadium in London.

Arsenal und Everton bestreiten eines der meistgespielten Duelle im englischen Fußball und sind in allen Wettbewerben bereits über 220-mal aufeinandergetroffen. Historisch gesehen hat Arsenal in dieser Rivalität die Oberhand behalten und mehr als 110 Siege gegen Everton eingefahren.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Arsenal gegen Everton wissen müssen, darunter, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Arsenal gegen Everton in der Premier League?

Wie kann man Tickets für Arsenal gegen Everton in der Premier League kaufen?

Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für ein Premier-League-Spiel zwischen Arsenal gegen Everton zu kaufen:

1. Offizielle Hauptvertriebswege

Offizielle Arsenal-Mitgliedschaft (Primary Ticket Exchange / Box Office): Dies ist der übliche und zuverlässigste Weg, Heimtickets für das Emirates Stadium zu kaufen. Offizielle Mitglieder erhalten Zugang zu Ticketverlosungen und zur offiziellen Ticketbörse des Klubs, um Sitzplätze direkt von Dauerkarteninhabern zu erwerben.

Offizielle Everton-Mitgliedschaft (Auswärtskontingent): Um im Auswärtsblock zu sitzen, müssen Tickets direkt über Evertons offizielles Ticketportal gekauft werden, wofür in der Regel eine aktive Everton-Mitgliedschaft und ausreichend Buchungsprioritätspunkte erforderlich sind.

2. Sekundäre Ticketplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub haben oft von Wiederverkäufern angebotene Plätze gelistet, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Arsenal gegen Everton in der Premier League?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für ein Premier-League-Heimspiel von Arsenal hängen davon ab, ob die Partie als Kategorie A, B oder C eingestuft wird, wobei Everton üblicherweise in Kategorie B fällt.

1. Offizielle Hauptvertriebswege

Offizielle Arsenal-Mitgliedschaft (Kategorie-B-Spiel): Reguläre Spieltagstickets für Erwachsene, die direkt über die Klubverlosung oder die Ticketbörse gekauft werden, liegen in der Regel zwischen 38,00 £ und 75,50 £ , abhängig von Rang und Sitzplatzlage im Emirates Stadium.

Ermäßigte Preise (offizielle Vertriebswege): Ermäßigte Tickets für Junior Gunners, Cannon Members und Senior Citizens liegen normalerweise zwischen 10,40 £ und 39,25 £ .

2. Sekundäre Ticketplattformen

Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Erwachsenentickets aufgrund von Nachfrage und Aufschlägen in der Regel ab 118 £ bis 145 £+ pro Sitzplatz.

Arsenal gegen Everton in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Arsenal gegen Everton

Arsenal geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in dieses Spiel und hat drei der letzten fünf Partien in allen Wettbewerben gewonnen, dabei eine Niederlage kassiert und einen Sieg im Pokal verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage bei Brighton in der Premier League, ein Ergebnis, das einen bis dahin makellosen Start in die Saison beendete. Vor diesem Rückschlag hatte Arsenal auswärts bei Sunderland gewonnen, SSC Napoli in der Champions League besiegt und Chelsea in der Liga mit 2:1 geschlagen. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal neun Tore und kassierte vier, wobei die Niederlage gegen Brighton für alle vier Gegentore verantwortlich war.

Everton reist mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Die Mannschaft von Moyes besiegte Ipswich im jüngsten Premier-League-Spiel mit 1:0 und zog auch im Carabao Cup mit einem 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers weiter. Zur Ligaform gehören zudem Unentschieden gegen Tottenham und Manchester United, was auf ein Team hindeutet, das in der Lage ist, auch gegen stärkere Gegner Punkte zu holen.

Arsenal gegen Everton: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2026 im Emirates Stadium statt, wo Arsenal mit 2:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen in der Premier League hat Arsenal gegen Everton drei Siege geholt, einmal unentschieden gespielt und keine Niederlage kassiert. Arsenal erzielte in diesen Begegnungen sieben Tore und kassierte zwei, was die Dominanz in diesem speziellen Duell in den vergangenen Spielzeiten unterstreicht.