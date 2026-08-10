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So bekommt man Tickets für Arsenal gegen Coventry City: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Alles, was du über den Ticketkauf für den Auftakt der Premier-League-Saison wissen musst

Die Premier-League-Saison 2026/27 startet am Freitag, den 21. August, im Emirates Stadium, wenn der aktuelle Meister Arsenal auf den Aufsteiger Coventry City trifft.

Nachdem Arsenal nach drei zweiten Plätzen in Folge endlich den letzten Schritt gegangen ist, will das Team nun den Schwung mitnehmen und versuchen, den Titel erstmals seit 1935 erfolgreich zu verteidigen.

Arsenal erzielte in den vergangenen beiden Duellen mit Coventry 10 Tore, und die treuen Reds-Fans hoffen darauf, dass das Team von Arteta auf heimischem Boden sofort in Fahrt kommt. Mit einer Ticketbuchung könnt ihr beim Saisonauftakt live dabei sein.

GOAL liefert euch alles, was ihr über Tickets für Arsenal gegen Coventry City wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Coventry City statt?

Arsenal empfängt Coventry City im Emirates Stadium in Nordlondon. Der Anstoß ist für Freitag, den 21. August, um 20 Uhr (BST) angesetzt.

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Premier League - Spielwoche 1
Emirates Stadium

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So kauft ihr Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der enormen weltweiten Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Klassische Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Ballot-Auslosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, zum Beispiel Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel für die Verlosung.
  • Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Offene Verkäufe an Nichtmitglieder aus der allgemeinen Öffentlichkeit gibt es bei Premier-League-Spielen praktisch nicht.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Coventry City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert zu kaufen, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede zuschauende Person eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Auslosungen oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Auswärtskontingente sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Auslosungen für Basismitgliedschaften.

Form

ARS

ARS - Form

GIR
S1-4
BET
N1-3
BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COV

COV - Form

WRE
S3-1
WAT
S0-4
NOR
U0-0
ESP
S3-1
ASM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenCoventry
5
0
0
England FA Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
16Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs Coventry Aufstellungen

4-3-3
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteC. MosqueraC. MosqueraGabrielGabrielD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyK. HavertzK. HavertzB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisC. RushworthC. RushworthM. van EwijkM. van EwijkB. ThomasB. ThomasAurèle AmendaAurèle AmendaJ. DasilvaJ. DasilvaF. OnyekaF. OnyekaC. YirenkyiC. YirenkyiM. GrimesM. GrimesE. SimmsE. SimmsB. Thomas-AsanteB. Thomas-AsanteL. TchaounaL. Tchaouna
Coventry crest
Coventry
COV
4-3-3
FC Arsenal

Startelf

Coventry

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta
  • F. Lampard
FC Arsenal

Verletzungen und Sperren

Coventry

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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