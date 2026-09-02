So bekommt man Tickets für Arsenal gegen Chelsea: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

Die Arsenal-Fans werden auf eine Wiederholung dieser Leistung hoffen, wenn ihre Mannschaft am Sonntag, den 6. September, zum ersten London-Derby der Saison gegen Chelsea ins eigene Stadion zurückkehrt.

Die Fans verließen das Emirates Stadium bester Laune, nachdem sie gesehen hatten, wie der amtierende Premier-League-Champion zum Saisonauftakt einen 3:0-Sieg gegen Frank Lampards Coventry City eingefahren hatte.

Das Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich zugunsten von Mikel Artetas Team verschoben, und man muss bis August 2021 zurückgehen, also 12 Spiele, um das letzte Mal zu finden, als Chelsea gegen Arsenal die Oberhand behielt.

Chelsea wird diesmal darauf hoffen, dem EPL-Champion Probleme bereiten zu können, vor allem mit den hochkarätigen Sommerneuzugängen Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Chelsea statt?

Arsenal gegen Chelsea soll am Sonntag, den 6. September, um 16.30 Uhr BST im Emirates Stadium im Norden Londons angepfiffen werden.

So kann man Tickets für Arsenal gegen Chelsea in der Premier League kaufen

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.

Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Sekundäre Ticketplattformen: Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie LiveFootballTickets kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

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