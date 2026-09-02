Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoFC Arsenal
Emirates Stadium
team-logoFC Chelsea
Book Arsenal vs Chelsea Tickets
Unterstützt von

So bekommt man Tickets für Arsenal gegen Chelsea: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinformationen, Anstoßzeit und mehr

SHOPPING
Tickets
Premier League
FC Arsenal
FC Chelsea

Dieses London-Derby sorgt immer für atemberaubende Momente, und du könntest im Emirates live dabei sein.

Die Arsenal-Fans werden auf eine Wiederholung dieser Leistung hoffen, wenn ihre Mannschaft am Sonntag, den 6. September, zum ersten London-Derby der Saison gegen Chelsea ins eigene Stadion zurückkehrt.

Die Fans verließen das Emirates Stadium bester Laune, nachdem sie gesehen hatten, wie der amtierende Premier-League-Champion zum Saisonauftakt einen 3:0-Sieg gegen Frank Lampards Coventry City eingefahren hatte.

Das Kräfteverhältnis hat sich in den vergangenen Spielzeiten deutlich zugunsten von Mikel Artetas Team verschoben, und man muss bis August 2021 zurückgehen, also 12 Spiele, um das letzte Mal zu finden, als Chelsea gegen Arsenal die Oberhand behielt.

Chelsea wird diesmal darauf hoffen, dem EPL-Champion Probleme bereiten zu können, vor allem mit den hochkarätigen Sommerneuzugängen Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda und Morgan Rogers.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Chelsea statt?

Arsenal gegen Chelsea soll am Sonntag, den 6. September, um 16.30 Uhr BST im Emirates Stadium im Norden Londons angepfiffen werden.

crest
Premier League - Spielwoche 3
Emirates Stadium

Kaufen Sie Arsenal Tickets

Erleben Sie die Atmosphäre von Emirates Stadium live. Sichern Sie sich Ihre Arsenal Tickets und verpassen Sie es nicht.

12345671314151617181920212223243132495053545556575859607980818244454647486768697071727576777851528384414243657374616263646610010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313491929394959697989910111225262728293089
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard
  • Bring the Noise
  • Bring the Family

Wir erhalten möglicherweise eine Provision für Käufe über Affiliate-Links.

So kann man Tickets für Arsenal gegen Chelsea in der Premier League kaufen

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und vollständig digitaler Drehkreuze vergeben die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Partien an den Klub zurück.
  • Offizielle zahlende Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Klubmitglieder durch zufällige Losverfahren ersetzt, etwa bei Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticketbörse des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie LiveFootballTickets kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Arsenal gegen Chelsea?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatthöhen und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Spitzenspiele gegen Rivalen aus den Top Sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Kategorie mit der maximalen Zahl an Treuepunkten verkauft. In den freien Verkauf oder einfache Mitgliedsauslosungen gelangen sie praktisch nie.

Form

ARS

ARS - Form

BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
LUT
S2-0
BHA
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenFC Chelsea
4
1
0
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
England EFL Cup
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Teamnews & Kader

FC Arsenal vs FC Chelsea Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
3-4-2-1
D. RayaD. RayaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteE. KonsaE. KonsaB. SakaB. SakaC. TzolisC. TzolisM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardK. HavertzK. HavertzE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongW. FofanaW. FofanaM. LacroixM. LacroixR. JamesR. JamesP. NetoP. NetoJ. HatoJ. HatoM. RogersM. RogersC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaJ. PedroJ. Pedro
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

FC Chelsea

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Arteta
  • X. Alonso
FC Arsenal

Verletzungen und Sperren

FC Chelsea

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen