Arsenal empfängt Borussia Dortmund am Dienstag, 24. November 2026, im Emirates Stadium in London.

Die jüngsten Pflichtspielduelle fanden in der Gruppenphase der Champions League 2014/15 statt. Im November 2014 gewann Arsenal im Emirates Stadium mit 2:0. Zuletzt trafen die beiden Klubs im August 2026 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung aufeinander, das Borussia Dortmund nach fünf Toren knapp mit 3:2 gewann.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League angepfiffen?

Arsenal gegen Borussia Dortmund wird am Dienstag, 24. November 2026, im Emirates Stadium in London angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Arsenal und Borussia Dortmund gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Als Mitglied könnt Ihr Tickets direkt über die offizielle Ticketplattform von Arsenal kaufen. Für das Gästekontingent steht das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund zur Verfügung.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Spiel der Champions-League-Ligaphase zwischen Arsenal und Borussia Dortmund unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr die Karten über offizielle Kanäle der Klubs oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Reguläre Eintrittskarten: Kosten je nach Rang und Sitzplatzkategorie in der Regel zwischen 45 und 120 Euro . Die Tickets sind allerdings ausschließlich Klubmitgliedern vorbehalten und werden je nach Verfügbarkeit per Losverfahren vergeben oder angeboten.

Kosten je nach Rang und Sitzplatzkategorie in der Regel zwischen . Die Tickets sind allerdings ausschließlich Klubmitgliedern vorbehalten und werden je nach Verfügbarkeit per Losverfahren vergeben oder angeboten. Club Level & Hospitality: Die Preise beginnen bei etwa 345 Euro und können je nach enthaltenem Verpflegungs- und Lounge-Angebot auf mehr als 1.150 Euro steigen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und Plätze hinter den Toren: Die Preise für Plätze im Oberrang oder hinter den Toren beginnen bei etwa 175 bis 260 Euro .

Die Preise für Plätze im Oberrang oder hinter den Toren beginnen bei etwa . Längsseite und Premium-Plätze auf dem freien Markt: Die Preise liegen je nach Nachfrage zwischen 310 und über 600 Euro .

Die Preise liegen je nach Nachfrage zwischen . Wiederverkauf von VIP- und Executive-Tickets: Hochwertige Hospitality- und Logentickets kosten auf dem Zweitmarkt häufig durchschnittlich 800 bis über 1.500 Euro.

Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Arsenal und Borussia Dortmund

Arsenal hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt spielte Arsenal in der Champions League bei Bayern München 2:2, zuvor gab es im selben Wettbewerb einen 3:0-Heimsieg gegen Lille. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Brighton in der Premier League im September. In den fünf Spielen erzielte Arsenal neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Borussia Dortmund hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gewann Dortmund in der Champions League beim Sabah FK mit 2:1 und beendete damit eine sieglose Serie, zu der ein 0:0 bei Union Berlin und eine 0:1-Niederlage gegen Bodø/Glimt gehörten. In diesen fünf Partien erzielte Dortmund sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Arsenal gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand in der Gruppenphase der Champions League 2014/15 statt. Arsenal gewann im November 2014 im Emirates Stadium mit 2:0. Im August 2026 trafen die Teams außerdem in einem Testspiel der Saisonvorbereitung aufeinander, das Borussia Dortmund mit 3:2 gewann. Von den letzten fünf erfassten Pflichtspielduellen gewann Arsenal zwei und Dortmund ebenfalls zwei. Eine Partie endete unentschieden.