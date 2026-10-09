Angers trifft am Sonntag, den 18. Oktober 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers auf Marseille.

Historisch gesehen hat Marseille dieses direkte Duell kontrolliert und 9 der bisherigen 20 Erstliga-Duelle mit Angers gewonnen. Das jüngste Aufeinandertreffen im Stade Raymond Kopa wurde von Marseille bei einem torreichen 5:2-Auswärtssieg dominiert.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Angers gegen Marseille wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Angers gegen Marseille in der Ligue 1?

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 09:00 Stade Raymond Kopa

Wie kann man Tickets für Angers gegen Marseille in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für ein Ligue-1-Spiel zwischen Angers SCO und Olympique de Marseille zu kaufen, haben Sie mehrere primäre Kaufoptionen, abhängig davon, welches Team Gastgeber ist und wie weit im Voraus Sie planen.

1. Offizielle Ticketstellen der Klubs (Primärverkauf)

Der sicherste und übliche Weg, Tickets zum Nennwert zu kaufen, ist über die offizielle Online-Ticketplattform des Heimklubs:

Offizielles Ticketportal von Angers SCO: Kaufen Sie direkt über die offizielle Billetterie von Angers SCO (billetterie.angerssco.fr). Tickets gehen in der Regel 2 bis 4 Wochen vor dem Spieltag in den Verkauf. Spiele mit hoher Nachfrage gegen große Klubs wie Marseille sind oft schnell ausverkauft oder erfordern vor dem Kauf die Einrichtung eines kostenlosen Benutzerkontos.

Auswärtsfanblock: Wenn Sie im ausgewiesenen Auswärtsbereich der Gastmannschaft sitzen möchten, werden Auswärtstickets in der Regel kurz vor dem Spiel über die offiziellen Fanclub-Kanäle des Gastklubs oder spezielle Ticketlinks für den Auswärtsbereich vertrieben.

2. Sekundäre Ticketplattformen & Wiederverkauf

Wenn reguläre Eintrittskarten über die offiziellen Kanäle der Klubs ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub häufig Plätze von Dauerkarteninhabern.

Wie viel kosten Tickets für Angers gegen Marseille in der Ligue 1?

Die Kosten für Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Angers SCO und Olympique de Marseille im Stade Raymond Kopa am 18. Oktober 2026 variieren je nachdem, wo Sie sie kaufen und wo sich der Sitzplatz befindet.

1. Offizielle Tickets im Primärverkauf

Beim direkten Kauf über die offiziellen Kanäle der Klubs, etwa das Ticketportal von Angers SCO:

Sitzplätze in der Standardkategorie: Liegen für reguläre Tribünenplätze typischerweise zwischen 25 € und 60 € .

Premium- / zentrale Tribünenplätze: Kosten in der Regel zwischen 65 € und 120 € .

2. Sekundärmarkt & Wiederverkaufstickets

Spiele mit hoher Nachfrage gegen große Klubs wie Marseille sind über die offiziellen Kanäle oft schnell ausverkauft, wodurch die Preise auf sekundären Ticketplattformen wie StubHubje nach Nachfrage schwanken:

Günstigste Wiederverkaufsplätze / Einstiegspreis: Beginnen bei etwa 85 € bis 96 € pro Ticket.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt in den meisten Sitzbereichen zwischen 130 € und 160 € .

VIP- & Hospitality-Pakete: Reichen von 210 € bis 280 €+ .

Angers gegen Marseille in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Angers gegen Marseille

Angers hat aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Le Havre am 12. September, zudem gab es am 6. September eine 1:2-Niederlage gegen Rennes. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:1-Auswärtserfolg bei Auxerre am 29. August. In diesen fünf Spielen erzielte Angers fünf Tore und kassierte sieben.

Marseille hat nur eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, die Bilanz lautet ein Sieg und vier Niederlagen. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 4:0 gegen Straßburg am 21. August. Danach verlor das Team gegen Atletico Madrid in einem Freundschaftsspiel, gegen Monaco, Paris FC und zuletzt am 11. September gegen Rennes. Marseille erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber sieben.

Angers gegen Marseille: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 17. Januar 2026 in der Ligue 1 statt, als Marseille im Stade Raymond Kopa mit 5:2 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Marseille die bessere Bilanz, darunter ein 2:0-Auswärtssieg im Februar 2025 und ein 3:1-Heimsieg im Mai 2023. Die beiden Klubs trennten sich in den beiden davorliegenden Begegnungen zudem 2:2 und 1:1.