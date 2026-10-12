Angers empfängt Lorient am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers.

Im letzten Pflichtspiel der beiden Teams im Februar 2026 gewann der FC Lorient zu Hause dank Toren von Pablo Pagis und Jean-Victor Makengo mit 2:0. Im August 2026 besiegte Angers Lorient dann in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:1. Jim Allevinah erzielte dabei in der ersten Halbzeit beide Tore für Angers.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Angers gegen Lorient wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird die Ligue-1-Partie Angers gegen Lorient angepfiffen?

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

Wie kann man Tickets für Angers gegen Lorient in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Angers SCO und dem FC Lorient im Stade Raymond Kopa gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf von Angers SCO: Die erste und sicherste Möglichkeit ist der direkte Kauf über das Online-Ticketportal von Angers SCO. Dort werden Tickets zum Originalpreis ohne Aufschläge von Drittanbietern verkauft, und Ihr erhaltet geprüfte E-Tickets.

Stadionkassen am Stade Raymond Kopa: Sofern das Spiel nicht ausverkauft ist, können Tickets am Spieltag auch direkt an den Stadionkassen gekauft werden.

2. Gästeblock (für Lorient-Fans)

Offizielle Website des FC Lorient: Gästefans, die im dafür vorgesehenen Block im Stade Raymond Kopa sitzen möchten, sollten die offizielle Ticketseite des FC Lorient im Blick behalten. Die Karten für den Gästeblock werden üblicherweise direkt über den Gastverein vergeben.

3. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets im regulären Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten von Weiterverkäufern an. Die Preise können je nach Sitzplatz und Nachfrage schwanken.

Wie viel kosten Tickets für Angers gegen Lorient in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Angers SCO und dem FC Lorient im Stade Raymond Kopa hängen vom Rang, der Tribünenkategorie und der Verkaufsstelle ab:

1. Offizielle VereinssTickets (Originalpreis)

Beim direkten Kauf über das offizielle Ticketsystem von Angers SCO oder an den Stadionkassen:

Ränge an den Schmalseiten (hinter den Toren): Etwa 15 bis 25 €

Ränge an den Längsseiten (seitliche und mittlere Tribünenbereiche): Etwa 30 bis 60 €

VIP- & Hospitality-Pakete: Je nach enthaltenem Catering und Zugang zu einer Lounge in der Regel 120 bis über 250 € .

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im regulären Verkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubKarten zu Preisen an, die von der Nachfrage auf dem Zweitmarkt bestimmt werden:

Günstigste Plätze / hinter den Toren: Ab etwa 30 bis 40 € pro Ticket.

Standardplätze der Kategorien 2 und 1: In der Regel zwischen 50 und 90 € .

Besonders gute Plätze an den Längsseiten: Zwischen 100 und über 140 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Insgesamt meist etwa 85 bis 90 € .

Angers gegen Lorient in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Angers und Lorient

Angers geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Ligue-1-Spielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein ungefährdeter 2:0-Sieg gegen Troyes. Zuvor hatte Angers in diesem Zeitraum auch auswärts bei Auxerre mit 1:3 gewonnen. Ein torloses Unentschieden gegen Le Havre sowie Niederlagen gegen Rennes und Lille vervollständigen die Bilanz der fünf Spiele. Sie ergibt ein wechselhaftes Bild, zeigt aber eine Verbesserung.

Lorient kommt in den letzten fünf Ligaspielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Nach einem 0:1-Auswärtssieg bei Lens spielte Lorient gegen Toulouse unentschieden und verlor gegen Le Mans. Auch die 1:2-Niederlage gegen Troyes war ein Tiefpunkt in dieser Serie. Die Mannschaft von Dujeux hat gezeigt, dass sie mithalten kann, doch die Ergebnisse stimmen nicht konstant.

Angers gegen Lorient: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine war ein Testspiel der Saisonvorbereitung im August 2026, das Angers mit 2:1 gewann. Das letzte Pflichtspiel in der Ligue 1 fand im Februar 2026 statt. Damals siegte Lorient zu Hause mit 2:0. In den fünf erfassten Duellen hat Angers die bessere Bilanz. Lorient hat allerdings gezeigt, dass es den Gegner schlagen kann, wenn die Bedingungen passen.