In der AFC Champions League Elite kommt es zu einer spannenden Begegnung, wenn die VAE-Größe Al Wasl den saudischen Spitzenklub Al Ahli KSA empfängt. Beide Teams bringen eine große Geschichte und herausragende Qualität in dieses kontinentale Duell ein, was ein intensives Kräftemessen auf dem Platz verspricht.

Frühere Duelle zwischen diesen beiden Schwergewichten aus Westasien boten dramatischen Fußball, weshalb die Nachfrage nach Tickets bei Fans in der gesamten Golfregion außergewöhnlich hoch ist.

GOAL liefert euch alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch euren Platz auf den Rängen zu sichern und dieses Duell live im Zabeel Stadium zu erleben.

Wann ist der Anstoß von Al-Wasl gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Übertragungsinformationen für dieses Spiel sind derzeit nicht verfügbar. Schaut näher am Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Details zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al Wasl UAE gegen Al Ahli KSA kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über das primäre Ticketportal des gastgebenden Klubs, Platinumlist UAE, angeboten. Fans können sich registrieren und über den offiziellen Kanal Tickets für den allgemeinen Verkauf kaufen, sobald der Verkauf beginnt.

Falls die Angebote auf den offiziellen Seiten ausverkauft sind, ist GrintaHub die richtige Anlaufstelle. Der Zweitmarkt bietet Optionen für Fans, die das Spiel besuchen möchten, nachdem die primären Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Wasl UAE gegen Al Ahli KSA?

Standardtickets auf der offiziellen Verkaufsplattform beginnen bei 30 SAR für Plätze im allgemeinen Bereich, wobei Kategorien mit hoher Nachfrage näher am Spielfeldrand 150 SAR oder mehr kosten können.

Auf Zweitmarktplätzen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise in der Regel bei etwa 100 SAR, abhängig von Sitzkategorie und Verfügbarkeit.

Al-Wasl gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Al-Wasl und Al Ahli

Al-Wasl geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in dieses Spiel: aus den vergangenen fünf Partien gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite, außerdem verlor das Team in der Arabian Gulf League mit 0:1 gegen Shabab Al-Ahli Dubai. Positiv ist, dass Al-Wasl beim 5:2-Sieg gegen Khorfakkan fünf Tore erzielte und auswärts bei Kalba FC mit 3:0 gewann, was zeigt, dass die Mannschaft in Bestform eine echte Torgefahr ausstrahlt.

Die letzten fünf Spiele von Al Ahli erzählen eine ähnliche Geschichte der Unbeständigkeit. Das Team von Pusic gewann zweimal, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal, wobei der jüngste Auftritt mit einer 1:2-Niederlage gegen Mamelodi Sundowns im Intercontinental Cup endete. In der AFC Champions League Elite gab es ein 1:1 gegen Pakhtakor Tashkent, dazu eine 2:3-Niederlage gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League, aber auch einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen Al Riyadh. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ahli insgesamt 12 Tore, was die offensive Durchschlagskraft des Teams unterstreicht.

Al-Wasl gegen Al Ahli: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Die beiden Klubs sind in der verfügbaren Direktvergleichsbilanz einmal aufeinandergetroffen, wobei Al Ahli im September 2024 in der AFC Champions League Elite auswärts bei Al-Wasl mit 2:0 gewann. Dieses Ergebnis verschafft der saudischen Mannschaft aus dem einzigen bislang verzeichneten Duell einen psychologischen Vorteil, und Al-Wasl wird entschlossen sein, dieses Mal für ein anderes Resultat zu sorgen.

Head to Head Unentschieden 0 0 1 AFC Champions League Al-Wasl ALW 0 Al Ahli AHL 2 END 0 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1







