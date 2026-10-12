In der AFC Champions League Elite steht ein spannendes Duell an: Al Wasl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten empfängt Al Ahli KSA aus Saudi-Arabien. Beide Teams bringen eine traditionsreiche Geschichte und herausragende Spieler in dieses kontinentale Aufeinandertreffen mit. Auf dem Platz ist ein intensiver Kampf zu erwarten.

Frühere Begegnungen dieser beiden Schwergewichte aus Westasien boten dramatischen Fußball. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Tickets unter Fans aus der gesamten Golfregion.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, damit Ihr Euch einen Platz auf der Tribüne sichern und das Duell live im Zabeel Stadium verfolgen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al-Wasl gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um zu erfahren, welcher TV-Sender und welcher Livestream das Spiel zeigen.

Wo gibt es Tickets für Al Wasl UAE gegen Al Ahli KSA?

Offizielle Tickets für das Spiel werden direkt über Platinumlist UAE, das wichtigste Ticketportal des Gastgeberklubs, angeboten. Fans können sich dort registrieren und Eintrittskarten für reguläre Sitzplätze kaufen, sobald der Verkauf beginnt.

Sind die Tickets auf den offiziellen Websites ausverkauft, ist GrintaHub eine weitere Möglichkeit. Auf dem Zweitmarkt finden Fans auch nach dem Ausverkauf der regulären Kontingente noch Angebote.

Wie viel kosten Tickets für Al Wasl UAE gegen Al Ahli KSA?

Auf der offiziellen Verkaufsplattform beginnen die Preise für reguläre Sitzplätze bei 30 SAR. Besonders gefragte Kategorien näher am Spielfeld können allerdings 150 SAR oder mehr kosten.

Auf Zweitmärkten wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise je nach Sitzplatzkategorie und Verfügbarkeit üblicherweise bei etwa 100 SAR.

Al-Wasl gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Wasl und Al Ahli

Al-Wasl geht mit einer wechselhaften Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team in der AFC Champions League Elite mit 1:2 gegen Al Qadsiah. In der Arabian Gulf League unterlag es zudem Shabab Al-Ahli Dubai mit 0:1. Auf der Habenseite stehen ein 5:2 gegen Khorfakkan und ein 3:0-Auswärtssieg bei Kalba FC. Die Ergebnisse zeigen, wie torgefährlich Al-Wasl in Bestform sein kann.

Auch die vergangenen fünf Spiele von Al Ahli zeigen ein wechselhaftes Bild. Pusics Mannschaft gewann zweimal, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Mamelodi Sundowns im Intercontinental Cup. In der AFC Champions League Elite spielte Al Ahli 1:1 gegen Pakhtakor Tashkent, in der Saudi Pro League verlor das Team mit 2:3 gegen Al Qadsiah. Gegen Al Riyadh gelang hingegen ein deutlicher 5:0-Sieg. Insgesamt erzielte Al Ahli in diesen fünf Spielen zwölf Tore, was die Offensivstärke des Teams unterstreicht.

Al-Wasl gegen Al Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

In der verfügbaren Bilanz der direkten Duelle trafen die beiden Klubs einmal aufeinander. Al Ahli gewann im September 2024 in der AFC Champions League Elite auswärts bei Al-Wasl mit 2:0. Dieses Ergebnis verschafft der saudischen Mannschaft nach dem einzigen dokumentierten Aufeinandertreffen einen psychologischen Vorteil. Al-Wasl wird diesmal ein anderes Ergebnis erzielen wollen.

Head to Head Unentschieden 0 0 1 AFC Champions League Al-Wasl ALW 0 Al Ahli AHL 2 END 0 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1







