In der AFC Champions League Elite kommt es zu einem brisanten westasiatischen Duell: Katars Meister Al Sadd SC trifft auf den saudischen Spitzenklub Al Hilal. Beide Vereine genießen auf kontinentaler Ebene großes Ansehen. Ihr Aufeinandertreffen in der Gruppenphase zählt deshalb zu den mit größter Spannung erwarteten Spielen des Fußballkalenders.

Spiele zwischen Al Sadd und Al Hilal bieten regelmäßig hohes Tempo, eine leidenschaftliche Atmosphäre und Weltklasse auf dem Platz. Fans in der gesamten Region wollen sich Tickets für dieses Duell sichern.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, damit Ihr Euch Plätze sichern und dieses spannende kontinentale Duell live im Stadion erleben könnt.

Wann beginnt Al-Sadd gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al-Sadd gegen Al Hilal liegen derzeit nicht vor. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Spiel bestätigt.

Wo kann man Tickets für AL SADD SC gegen AL HILAL kaufen?

Offizielle Tickets für das Spiel sind direkt über die primären Ticketplattformen und die Portale des gastgebenden Klubs erhältlich, etwa über Webook und BLU Store. Fußballfans können sich dort registrieren und Tickets für reguläre Plätze kaufen, sobald die Kontingente freigeschaltet werden.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, GrintaHub bietet eine Alternative. Auf dem Zweitmarkt können Fans auch dann noch Tickets kaufen, wenn die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für AL SADD SC gegen AL HILAL?

Auf den offiziellen Verkaufsplattformen beginnen die Preise für reguläre Plätze bei 30 SAR. Plätze in besonders guter Lage am Spielfeldrand oder in VIP-Bereichen kosten allerdings deutlich mehr.

Auf Zweitmarktplattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise üblicherweise bei etwa 100 SAR. Der Preis hängt von der Platzwahl, der Lage und der aktuellen Nachfrage ab.

Al-Sadd gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al-Sadd gegen Al Hilal: Die Form

Al-Sadd hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es am 14. September in der AFC Champions League Elite mit 0:3 gegen Esteghlal. Bei den vier Siegen erzielte Al-Sadd 16 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Dazu zählen ein 6:3-Auswärtssieg bei Al-Sailiya und ein 6:2-Erfolg bei Qatar SC. In der heimischen Liga zeigte sich der Klub in starker Form, offenbarte in torreichen Spielen aber defensive Schwächen.

Auch Al Hilal hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und verlor lediglich am 7. September in der Saudi Pro League gegen Neom SC. Zuletzt gelang am 15. September ein 2:1-Sieg gegen Al-Gharafa in der AFC Champions League Elite. In den fünf Partien erzielte Al Hilal elf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Der deutlichste Erfolg dieser Serie war das 6:0 gegen Al-Taawoun.

Al-Sadd gegen Al Hilal: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 13. April 2026 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al-Sadd gewann die torreiche Partie auswärts bei Al Hilal mit 7:5. In den letzten fünf direkten Duellen in der AFC Champions League Elite liegt Al Hilal nach Siegen mit 3:2 vorn. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 28 Tore. Zu den früheren Duellen zählen ein 3:1-Sieg von Al Hilal im Oktober 2025 und ein 1:1 bei Al-Sadd im November 2024.



