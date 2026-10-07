So bekommt man Tickets für Al Sadd gegen Al Hilal: Preise für die AFC Champions League Elite, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

In der AFC Champions League Elite kommt es zu einem brisanten westasiatischen Duell, wenn Katars Meister Al Sadd SC auf die saudi-arabische Topmannschaft Al Hilal trifft. Beide Klubs verfügen über enormes kontinentales Prestige, was dieses Gruppenspiel zu einem der mit größter Spannung erwarteten Termine im Fußballkalender macht.

Spiele zwischen Al Sadd und Al Hilal sorgen konstant für hohes Tempo, leidenschaftliche Atmosphäre und Weltklasse auf dem Platz. Fans in der gesamten Region wollen sich für dieses epische Duell unbedingt Zugang am Spieltag sichern.

GOAL liefert alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch Plätze zu sichern und dieses packende kontinentale Spiel live im Stadion zu erleben.

Wann ist der Anstoß bei Al-Sadd gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Übertragungsinformationen für Al-Sadd gegen Al Hilal liegen derzeit nicht vor, aber die Anstoßdetails werden näher am Spieltermin bestätigt.

Wo kann man Tickets für AL SADD SC gegen AL HILAL kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über die primären Ticketplattformen und die Portale des gastgebenden Klubs wie Webook und BLU Store angeboten. Fußballfans können sich registrieren und Tickets für den allgemeinen Zutritt direkt über diese primären Verkaufsstellen kaufen, sobald die Kontingente verfügbar sind.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist GrintaHub die richtige Anlaufstelle. Der Sekundärmarktplatz bietet Fans alternative Möglichkeiten, Tickets zu kaufen, nachdem die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für AL SADD SC gegen AL HILAL?

Die Standardpreise auf den offiziellen Primärkanälen beginnen bei 30 SAR für Plätze mit allgemeinem Zutritt, wobei Kategorien in Spielfeldnähe oder VIP-Bereiche deutlich mehr kosten.

Auf Sekundärmarkt-Plattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise je nach Platzauswahl, Lage und Echtzeitnachfrage der Fans in der Regel bei etwa 100 SAR.

Al-Sadd gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Al-Sadd und Al Hilal

Al-Sadd hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, die einzige Niederlage gab es in der AFC Champions League Elite, ein 0:3 gegen Esteghlal am 14. September. In den vier Siegen erzielte das Team 16 Tore und kassierte acht, darunter ein 6:3-Auswärtssieg bei Al-Sailiya und ein 6:2-Erfolg bei Qatar SC. Die nationale Form war stark, auch wenn sich das Team in torreichen Partien defensiv anfällig zeigte.

Auch Al Hilal hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und nur am 7. September in der Saudi Pro League gegen Neom SC verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 gegen Al-Gharafa in der AFC Champions League Elite am 15. September. Über diese fünf Spiele hinweg erzielte das Team 11 Tore und kassierte vier, wobei das 6:0 gegen Al-Taawoun die deutlich überzeugendste Leistung in dieser Serie war.

Al-Sadd gegen Al Hilal: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 13. April 2026 in der AFC Champions League Elite statt, als Al-Sadd in einem torreichen Spiel auswärts bei Al Hilal mit 7:5 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen in der AFC Champions League Elite hat Al Hilal mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Al-Sadd die bessere Bilanz, wobei in diesen Begegnungen zusammen 28 Tore fielen. Frühere Duelle umfassen einen 3:1-Sieg von Al Hilal im Oktober 2025 und ein 1:1 bei Al-Sadd im November 2024.



