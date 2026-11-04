Im King’s Cup spitzt sich der Wettbewerb zu: Der Hauptstadtklub Al Riyadh trifft im Achtelfinale auf den regionalen Rivalen Al Fayha. Im Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium in Riad kämpfen die beiden Erstligisten um einen begehrten Platz im Viertelfinale.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu den Tickets und erklärt, wie ihr euch jetzt Karten sichern könnt.

Wann beginnt Al Riyadh gegen Al-Fayha im King Cup?

Al Riyadh trifft im King Cup im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad auf Al-Fayha. Die offizielle Anstoßzeit steht noch nicht fest.

Wo gibt es Tickets für Al Riyadh gegen Al Fayha?

Offizielle Tickets für Spiele im King’s Cup werden vor allem über offizielle saudische Sportticket-Plattformen wie Webook sowie über die vorgesehenen Verkaufsstellen des gastgebenden Vereins verkauft. Fans sollten diese Kanäle während des Vorverkaufs und des anschließenden allgemeinen Verkaufs im Blick behalten, um sich Tickets zum regulären Preis zu sichern.

Die wichtigsten Spieldaten im Überblick:

Spiel: Al Riyadh gegen Al Fayha

Wettbewerb: Achtelfinale des King’s Cup

Datum: Montag, 30. November 2026

Spielort: Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium, Riad, Saudi-Arabien

GrintaHub ist eine Option, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Über Zweitmarkt-Plattformen können Fans nach dem günstigsten verfügbaren Ticket suchen, damit sie dieses wichtige K.-o.-Spiel nicht verpassen.

Wie viel kosten Tickets für Al Riyadh gegen Al Fayha?

Reguläre Eintrittskarten sind über die offiziellen Ticketkanäle ab etwa 20 bis 40 SAR erhältlich. Damit sind die frühen K.-o.-Runden des Turniers für Fans vor Ort erschwinglich.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei GrintaHub, beginnen die Ticketpreise bei ungefähr 60 SAR. So haben Fans eine weitere Möglichkeit, das günstigste verfügbare Ticket zu finden, falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist.

Al Riyadh gegen Al-Fayha im King Cup: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Riyadh und Al-Fayha

Al Riyadh hat in seinen letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:6-Niederlage gegen Al Qadsiah, dem schlechtesten Ergebnis in diesem Zeitraum. Al Riyadh gewann außerdem mit 2:1 gegen Al-Taawoun und mit 2:0 gegen Al Kholood und zeigte damit, dass die Mannschaft gewinnen kann, wenn alles zusammenpasst. Das 1:1 gegen Al-Fayha und die 0:1-Niederlage gegen Al Diriyah vervollständigen eine Bilanz, die zeigt, dass es der Mannschaft noch an Konstanz fehlt.

Al-Fayha holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt gab es einen 4:1-Erfolg gegen Al-Faisaly, ein positives Ergebnis nach den vorherigen Niederlagen gegen Al Ahli (2:3) und Al Khaleej (0:2). Hinzu kamen ein 2:2 gegen Al Hazem und ein 1:1 gegen Al Riyadh. Insgesamt erzielte Al-Fayha in den fünf Partien neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Al Riyadh gegen Al-Fayha: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften endete am 11. Oktober 2026 in der Saudi Pro League mit einem 1:1 auf dem Platz von Al-Fayha. Davor gewann Al-Fayha im Mai 2026 ebenfalls zu Hause mit 4:2 gegen Al Riyadh. Im Januar 2026 trennten sich die beiden Mannschaften bei Al Riyadh mit 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Al-Fayha zweimal und Al Riyadh einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Spielen 16 Tore.