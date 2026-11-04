Im King's Cup spitzt sich die Spannung zu: Das formstarke Al Qadsiah empfängt den ambitionierten NEOM SC im Achtelfinale im Prince Mohammed bin Fahd Stadium in Dammam. In Saudi-Arabiens wichtigstem nationalen Pokalwettbewerb kämpfen beide Klubs um den Einzug ins Viertelfinale.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu den Tickets und erklärt, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern könnt.

Wann beginnt Al Qadsiah gegen NEOM SC im King's Cup?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Qadsiah gegen NEOM SC im King's Cup liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al Qadsiah gegen NEOM SC kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele im King's Cup werden vor allem über ausgewiesene saudische Sportticket-Plattformen wie Webook sowie über die Ticketkanäle des Heimklubs verkauft. Fans sollten diese offiziellen Verkaufsstellen während des Vorverkaufs und des allgemeinen Verkaufs im Blick behalten, um sich Tickets zum regulären Preis zu sichern.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die Suche nach dem günstigsten Ticket über Zweitmarktplattformen bietet Fans eine zugängliche und verlässliche Möglichkeit, das wichtige Pokalspiel nicht zu verpassen.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadsiah gegen NEOM SC?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 20 bis 40 SAR. Damit sind Tickets für die frühen K.-o.-Runden des King's Cup für Fans vergleichsweise erschwinglich.

Auf Zweitmarktplattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise bei etwa 65 SAR. Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, können Fans dort alternativ nach dem günstigsten verfügbaren Ticket suchen.

Al Qadsiah gegen NEOM SC im King's Cup: Alles Wissenswerte

Al Qadsiah gegen NEOM SC: Die Form

Al Qadsiah hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt feierte der Klub in der AFC Champions League Elite einen 5:0-Sieg gegen Al-Gharafa. In der Saudi Pro League gewann Al Qadsiah zudem mit 6:0 gegen Al Riyadh. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in der Liga beim 2:3 gegen Al Hilal. In den fünf Partien erzielte Al Qadsiah 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

NEOM SC hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt gelang ein 2:1-Sieg gegen Al Diriyah, zuvor hatte NEOM SC Abha mit 2:0 besiegt. Im selben Zeitraum verlor NEOM SC jeweils mit 0:1 gegen Al Nassr FC und Al-Ettifaq und spielte 1:1 gegen Al Hazem. In den fünf Partien erzielte NEOM SC sieben Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Qadsiah gegen NEOM SC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand am 24. August 2026 statt. Al Qadsiah gewann in der Saudi Pro League auswärts bei NEOM SC mit 2:0. Zuvor siegte Al Qadsiah im Februar 2026 zu Hause mit 1:0 und im Oktober 2025 auswärts bei NEOM SC mit 3:1. Al Qadsiah hat alle drei erfassten Duelle gewonnen und dabei acht Tore erzielt, NEOM SC zwei.