In der AFC Champions League Elite steht ein reizvolles westasiatisches Duell an: Der ambitionierte saudi-arabische Klub Al Qadisiyah empfängt den katarischen Meister Al Sadd im Prince Mohammed Bin Fahd Stadium in Dammam.

Al Qadisiyah hat große Fortschritte gemacht, um auf höchstem kontinentalem Niveau mithalten zu können, und einen mit Stars besetzten Kader zusammengestellt, der nach dem Titel strebt. Al Sadd bringt jahrzehntelange Erfahrung im asiatischen Fußball und im Kampf um Titel mit. Damit ist alles für ein hochklassiges taktisches Duell angerichtet.

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Wann beginnt Al Qadsiah gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Qadsiah gegen Al-Sadd liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo gibt es Tickets für Al Qadisiyah gegen Al Sadd?

Offizielle Spieltickets werden direkt über die Ticketplattform Webook angeboten. Fußballfans können sich auf dem offiziellen Portal registrieren und Tickets der regulären Kategorie kaufen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, GrintaHub ist eine Alternative. Der Zweitmarkt bietet Fans Möglichkeiten, noch Plätze zu bekommen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausverkauft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadisiyah gegen Al Sadd?

Standardtickets der regulären Kategorie kosten auf der offiziellen Verkaufsplattform ab 30 SAR. Premiumplätze näher am Spielfeld liegen in höheren Preiskategorien.

Auf Zweitmärkten wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise bei etwa 100 SAR, abhängig von der Platzwahl und der Nachfrage am Spieltag.

Al Qadsiah gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Qadsiah gegen Al-Sadd: Die Form

Al Qadsiah geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Dabei erzielte das Team 13 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt gewann es in der AFC Champions League Elite mit 2:1 gegen Al-Wasl. In diesem Zeitraum gelang ihm zudem ein 3:2-Sieg gegen Al Ahli in der Saudi Pro League. Der einzige Makel war ein 3:3 gegen Al-Ettifaq. Insgesamt zeigen die Ergebnisse aber eine Mannschaft, die im Angriff konstant überzeugt.

Al-Sadd hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Allerdings gibt es dabei einen wichtigen Vorbehalt: Alle vier Siege gelangen in der katarischen Stars League, wobei das Team bei drei dieser Erfolge 16 Tore erzielte. Die einzige Niederlage war das 0:3 gegen Esteghlal in der AFC Champions League Elite. Es zeigt deutlich, dass sich das Selbstvertrauen aus der heimischen Liga bislang nicht auf den kontinentalen Wettbewerb übertragen hat. Insgesamt kassierte Al-Sadd in den letzten fünf Spielen acht Gegentore.

Al Qadsiah gegen Al-Sadd: Die jüngsten direkten Duelle

Zu jüngsten direkten Duellen zwischen Al Qadsiah und Al-Sadd liegen keine Daten vor. Falls vor dem Anpfiff entsprechende Aufzeichnungen verfügbar werden, werden weitere Informationen zu früheren Begegnungen ergänzt.



