Al Qadsiah trifft am Donnerstag, 5. November 2026, im Prince Saud bin Jalawi Stadium in Khobar auf Al-Fayha.

Al Qadsiah hat in den jüngsten direkten Duellen die Oberhand, nachdem das Team vier der letzten fünf Begegnungen mit Al-Fayha gewonnen hat. Im jüngsten Auswärtsspiel gegen Al-Fayha im Mai 2026 sicherte sich Al Qadsiah einen 2:1-Sieg.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Al Qadsiah gegen Al-Fayha wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Qadsiah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League?

Al Qadsiah gegen Al-Fayha findet am Donnerstag, 5. November 2026, im Prince Saud bin Jalawi Stadium in Khobar statt.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

Wie kann man Tickets für Al Qadsiah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League kaufen?

Um Tickets für das Spiel Al Qadsiah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League zu kaufen, gibt es einige Hauptoptionen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle: Sie können die offiziellen Websites oder Ticketportale von Al Qadsiah FC oder der Saudi Pro League auf primäre Ticketfreigaben, Preise zum Nennwert und die direkte Verfügbarkeit an der Tageskasse prüfen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsoptionen komplett ausverkauft sind, sind allgemeine Eintrittskarten oft auf sekundären Ticketplattformen wie Ticombo zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadsiah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel Al Qadsiah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League variieren je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Allgemeiner Eintritt / Standardplätze: 30 SAR bis 90 SAR, wobei ein Teil der Stadionkapazität im unteren Rang häufig reguliert oder auf niedrigere Einstiegspreise begrenzt ist.

Kategorie 1 / Premiumplätze: 100 SAR bis 250 SAR für bevorzugte Plätze an der Längsseite oder mit zentraler Sicht.

VIP- / Hospitality-Pakete: 500 SAR bis 1.500+ SAR für Lounge-Zugang und Premium-Sitzplätze im Stadion.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Tickets auf Grundlage der Marktnachfrage:

Kategorie 2 / Hinter dem Tor: 150 SAR bis 300 SAR, abhängig von der aktuellen Marktnachfrage.

Kategorie 1 / Plätze an der Längsseite: 350 SAR bis 750 SAR für stark nachgefragte Angebote auf dem Sekundärmarkt.

VIP- & Hospitality-Logen: 1.200 SAR bis 3.000+ SAR für Premium-Hospitality-Pakete im Wiederverkauf.

Al Qadsiah gegen Al-Fayha in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Al Qadsiah gegen Al-Fayha: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete im Mai 2026 mit einem 2:1-Sieg für Al Qadsiah auf dem Platz von Al-Fayha. Davor war Al Qadsiah sogar noch dominanter und gewann im Januar 2026 zu Hause mit 5:0. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Al Qadsiah viermal und Al-Fayha einmal, wobei der einzige Sieg der Gastgeber im April 2025 zustande kam.



