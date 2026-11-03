Al Qadsiah und Titelverteidiger Al Ahli treffen in einem hochkarätigen Halbfinale des saudischen Supercups im Jaber Al-Ahmad International Stadium in Kuwait aufeinander. Der Wettbewerb bringt saudischen Spitzenfußball an den Golf: Zwei mit Stars gespickte Mannschaften kämpfen um den begehrten Einzug ins Finale.

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Wann beginnt das Supercup-Spiel zwischen Al Qadsiah und Al Ahli?

Das Spiel zwischen Al Qadsiah und Al Ahli beginnt am Samstag, 19. Dezember 2026, um 20 Uhr Ortszeit im Jaber Al-Ahmad International Stadium in Kuwait-Stadt.

Wo gibt es Tickets für Al Qadsiah gegen Al Ahli?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über Webook angeboten, die für das Turnier zuständige digitale Ticketplattform. Fans können Einzeltickets für das Halbfinale direkt über die Website oder die mobile App der Plattform buchen.

Sollte das offizielle reguläre Ticketkontingent ausverkauft sein, kommen Zweitmarktplattformen wie GrintaHub als Alternative infrage.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadsiah gegen Al Ahli?

Offizielle reguläre Tickets für Standardplätze kosten bei Webook ab 120 SAR (10 KWD). Turnierpässe für mehrere Spiele sind ab etwa 305 SAR (25 KWD) erhältlich.

Sollte das offizielle reguläre Ticketkontingent ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplattformen wie GrintaHub eine weitere Möglichkeit, kurzfristig Plätze zu bekommen. Dort beginnen die Ticketpreise bei etwa 150 SAR, abhängig von der Nachfrage der Verkäufer und der Verfügbarkeit in den jeweiligen Kategorien.

Al Qadsiah gegen Al Ahli im Supercup: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Qadsiah und Al Ahli

Al Qadsiah geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen ins Halbfinale. Zuletzt gelang ein 5:0 gegen Al-Gharafa in der AFC Champions League Elite. Auch gegen Al Riyadh erzielte Al Qadsiah in der Liga sechs Tore, ohne eines zu kassieren. Der einzige Makel in dieser Serie war eine 2:3-Niederlage gegen Al Hilal. In den fünf Spielen erzielte Al Qadsiah 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Al Ahli holte aus den letzten fünf Partien drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Das jüngste Spiel gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite endete torlos. Zuvor hatte Al Ahli in der Saudi Pro League eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Al Shabab kassiert. Die Siege gegen Al-Gharafa, Al Khaleej und Al-Fayha davor zeigten die Offensivqualität, die Pusic zur Verfügung steht. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ahli acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al Qadsiah gegen Al Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 8. September 2026 aufeinander. Al Qadsiah besiegte Al Ahli dabei in der Saudi Pro League mit 3:2. Auch das Ligaduell im März 2026 gewann Al Qadsiah mit demselben Ergebnis. In den letzten fünf direkten Duellen gab es jeweils zwei Siege für Al Qadsiah und Al Ahli sowie ein Unentschieden: ein 3:3 im King's Cup im November 2025. Das auffälligste Ergebnis in den vorliegenden Daten bleibt Al Ahlis 5:1-Sieg gegen Al Qadsiah im Supercup im August 2025.