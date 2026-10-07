Die AFC Champions League Elite bietet am zweiten Spieltag ein spannendes Duell, wenn der saudi-arabische Spitzenklub Al Nassr im Alawwal Park in Riad den usbekischen Meister Neftchi Fergana empfängt.

Nach einem intensiven Auftaktspieltag wollen Cristiano Ronaldo und Al Nassr auf heimischem Boden eine starke Reaktion zeigen. Neftchi reist mit taktischer Disziplin und Qualität nach Riad und sorgt damit für ein schwer vorhersehbares Duell um die kontinentale Vorherrschaft.

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Wann ist der Anstoß von Al Nassr FC gegen Neftchi Fargona in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Übertragungsinformationen für Al Nassr gegen Neftchi Fargona liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Details zum TV-Sender und Livestream in Eurer Region zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al Nassr gegen Neftchi kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über die Gastgeber-Plattform Webook.com angeboten. Fußballfans können sich registrieren und über das offizielle Portal Tickets für den allgemeinen Verkauf kaufen, sobald der freie Verkauf beginnt.

Falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, GrintaHub ist dann die richtige Anlaufstelle. Der Zweitmarkt bietet Fans sicheren Zugang zu Tickets, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Nassr gegen Neftchi?

Standardtickets im allgemeinen Verkauf beginnen auf der offiziellen Verkaufsplattform bei 30 SAR, während Plätze in höheren Kategorien näher am Spielfeld in höhere Preisstufen fallen.

Auf Zweitmarktplätzen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise je nach Sitzkategorie und aktueller Nachfrage bei etwa 100 SAR.

Al Nassr FC gegen Neftchi Fargona in der AFC Champions League Elite: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Al Nassr FC und Neftchi Fargona

Al Nassr geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in dieses Spiel: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite, der bisher höchsten Niederlage in dieser Saison. Davor spielte das Team in der Saudi Pro League 1:1 gegen Al Khaleej und gewann 2:1 gegen Abha. In diesen fünf Spielen erzielte Al Nassr sieben Tore und kassierte neun, eine Bilanz, die die defensive Anfälligkeit widerspiegelt, die Postecoglou beheben muss.

Neftchi Fargona befindet sich in starker Form und gewann vier der letzten fünf Spiele. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Lokomotiv Taschkent in der usbekischen Liga, zuvor gewann das Team in der Champions League mit 1:0 gegen Al Quwa Al Jawiya. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein deutliches 2:6 gegen Nasaf Qarshi, darauf folgten jedoch zwei Siege in Serie. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte acht.

Al Nassr FC gegen Neftchi Fargona: Direkter Vergleich zuletzt

In den verfügbaren Daten sind keine vorherigen Begegnungen zwischen Al Nassr und Neftchi Fargona verzeichnet. Diese Partie wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs sein.







