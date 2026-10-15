In der AFC Champions League Elite steht eine reizvolle Begegnung zwischen zwei westasiatischen Teams an: Der ambitionierte saudi-arabische Klub Al Qadisiyah empfängt den katarischen Meister Al Sadd im Prince Mohammed Bin Fahd Stadium in Dammam.

Al Qadisiyah hat große Fortschritte gemacht, um auf höchstem Niveau im kontinentalen Fußball mithalten zu können. Der Klub hat einen mit Stars besetzten Kader zusammengestellt, der nach Titeln strebt. Al Sadd bringt jahrzehntelange Erfahrung im asiatischen Fußball und bei Titelkämpfen mit. Damit ist ein taktisches Duell auf hohem Niveau angerichtet.

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Wann beginnt Al Nassr FC gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Nassr gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Anstoßzeit und Spielort werden näher am Spieltermin bestätigt.

Wo gibt es Tickets für Al Qadisiyah gegen Al Sadd?

Offizielle Spieltickets werden direkt über die Ticketplattform Webook angeboten. Fußballfans können sich dort registrieren und Karten für den allgemeinen Einlass kaufen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sind die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft, bietet sich GrintaHub an. Auf dem Zweitmarkt können Fans auch dann noch nach Plätzen suchen, wenn die Tickets aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadisiyah gegen Al Sadd?

Reguläre Tickets für den allgemeinen Einlass kosten auf der offiziellen Verkaufsplattform ab 30 SAR. Premiumplätze näher am Spielfeld liegen in höheren Preiskategorien.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise bei etwa 100 SAR, abhängig von der Platzwahl und der Nachfrage am Spieltag.

Al Nassr FC gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Nassr FC gegen Al-Wasl: Die Form

Al Nassr geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:4-Niederlage gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite, dem deutlichsten Ergebnis in dieser Serie. In den fünf Partien erzielte Al Nassr sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die Mannschaft kann Chancen herausspielen, hatte defensiv aber Probleme mit der Stabilität. Die beiden Siege in der Saudi Pro League, jeweils mit 2:1, zeigen, dass sie sich auf nationaler Ebene auch knappe Erfolge erarbeiten kann.

Al-Wasl reist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen an. Das Team schlug Khorfakkan mit 5:2 und gewann auswärts bei Kalba mit 3:0, verlor aber sein jüngstes Spiel in der AFC Champions League Elite mit 1:2 gegen Al Qadsiah. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Ihre Offensivbilanz ist damit positiv, aber wechselhaft.

Al Nassr FC gegen Al-Wasl: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im April 2026 in der AFC Champions League Two aufeinander. Al Nassr gewann mit 4:0 gegen Al-Wasl. Davor hatte Al Nassr im Februar 2025 in der AFC Champions League Elite einen 4:0-Heimsieg gefeiert. Von den vier erfassten Duellen gewann Al Nassr drei und Al-Wasl eines. Die saudi-arabische Mannschaft erzielte dabei elf Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.



