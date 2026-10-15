In der AFC Champions League Elite steht ein reizvolles westasiatisches Duell an: Der ambitionierte saudische Klub Al Qadisiyah empfängt den katarischen Meister Al Sadd im Prince Mohammed Bin Fahd Stadium in Dammam.

Al Qadisiyah hat große Fortschritte gemacht, um auf höchstem Niveau im kontinentalen Fußball mithalten zu können. Der Klub hat einen mit Stars besetzten Kader zusammengestellt, der nach Titeln strebt. Al Sadd bringt jahrzehntelange Erfahrung im asiatischen Fußball und Titelgewinne mit. Damit ist ein taktisches Duell auf hohem Niveau angerichtet.

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Wann beginnt Al Nassr FC gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Nassr gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Anstoßzeit und Spielort werden näher am Spieltermin bestätigt.

Wo gibt es Tickets für Al Qadisiyah gegen Al Sadd?

Offizielle Tickets für das Spiel werden direkt über die primäre Ticketplattform Webook angeboten. Fußballfans können sich auf dem offiziellen Portal registrieren und Tickets für den regulären Einlass kaufen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sein, ist GrintaHub eine Anlaufstelle. Der Zweitmarkt bietet Fans die Möglichkeit, nach dem Ausverkauf der ursprünglich angebotenen Kontingente noch Plätze zu ergattern.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadisiyah gegen Al Sadd?

Reguläre Tickets auf der offiziellen Verkaufsplattform kosten ab 30 SAR. Für Premiumplätze näher am Spielfeld gelten höhere Preise.

Auf Zweitmärkten wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise bei etwa 100 SAR, abhängig von der Platzwahl und der Nachfrage am Spieltag.

Al Nassr FC gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Al Nassr FC gegen Al-Wasl: Die Form

Al Nassr geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite, dem deutlichsten Ergebnis in dieser Serie. In den fünf Partien erzielte Al Nassr sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die Mannschaft kann sich Chancen erarbeiten, hatte aber Mühe, defensiv stabil zu stehen. Die beiden Siege in der Saudi Pro League, jeweils mit 2:1, zeigen, dass Al Nassr auf nationaler Ebene auch knappe Ergebnisse über die Zeit bringen kann.

Al-Wasl reist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen an. Die Mannschaft schlug Khorfakkan mit 5:2 und gewann auswärts bei Kalba mit 3:0, verlor aber ihr jüngstes Spiel in der AFC Champions League Elite mit 1:2 gegen Al Qadsiah. Das Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erzielte in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Offensiv fällt die Bilanz damit positiv, aber wechselhaft aus.

Al Nassr FC gegen Al-Wasl: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im April 2026 in der AFC Champions League Two aufeinander. Al Nassr gewann gegen Al-Wasl mit 4:0. Davor feierte Al Nassr im Februar 2025 in der AFC Champions League Elite einen 4:0-Heimsieg. Von den vier erfassten Duellen gewann Al Nassr drei, Al-Wasl eines. Die saudische Mannschaft erzielte dabei elf Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.



