Al Kholood trifft am Donnerstag, den 5. November 2026, im King Abdullah Stadium in Buraydah auf Al Khaleej.

Im jüngsten Ligaduell am 3. April 2026 trennten sich beide Teams im King Abdullah Sport City in einem unterhaltsamen Spiel 2:2. Al Kholood will den Heimvorteil nutzen, um in der höchsten Spielklasse eine starke Saisonphase zur Mitte der Spielzeit hin hinzulegen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um Tickets für Al Kholood gegen Al Khaleej zu sichern, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Al Kholood gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League?

Al Kholood gegen Al Khaleej wird am Donnerstag, den 5. November 2026, im King Abdullah Stadium in Buraydah angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 13 5. Nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Wie kann man Tickets für Al Kholood gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League kaufen?

Um sich Tickets für das kommende Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Kholood und Al Khaleej zu sichern, stehen Ihnen einige gängige Optionen zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle: Sie können die offizielle Website des Al Kholood Club oder das offizielle Portal der Saudi Pro League besuchen, um nach direkten Ticketankündigungen und direkten Links zum Ticketverkauf zu suchen.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsoptionen komplett ausverkauft sind, sind Tickets für den allgemeinen Eintritt oft auf sekundären Ticketplattformen wie GrintaHub zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Kholood gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League?

Hier sind die Optionen und Details zum Ticketkauf für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Kholood und Al Khaleej, kategorisiert nach Ticketquelle:

1. Offizielle Vereinskanäle

Allgemeiner Eintritt / Standardkategorie: Beginnt in der Regel bei etwa 10 SAR bis 30 SAR für Basiskategorien, abhängig von der genauen Lage im Stadion.

Familien- & Premiumbereiche: Liegen für gewöhnlich zwischen 50 SAR bis 150 SAR für aufgewertete Sitzplätze oder spezielle Bereiche.

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Vereinsverkauf ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie GrintaHub Tickets je nach Marktnachfrage:

Standard-Weiterverkauf / Oberrang: Tickets für den allgemeinen Eintritt auf Sekundärmärkten beginnen in der Regel bei ungefähr 225 SAR bis 450 SAR , abhängig von der Nachfrage kurz vor dem Spieltag.

Längsseite / Premium-Sitzplätze: Blöcke mit besserer Sicht und zentrale Kategorien auf sekundären Plattformen liegen häufig zwischen 750 SAR bis 2.250+ SAR , wenn die primären Kontingente ausverkauft sind.

Al Kholood gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Al Kholood gegen Al Khaleej

Al Kholood hat in den letzten fünf Spielen der Saudi Pro League zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al Riyadh, zuvor gab es jedoch einen 2:1-Sieg gegen Al Shabab. Davor schlug das Team Al Ahli mit 3:1 und spielte 2:2 gegen Al-Fayha. Buckinghams Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

Al Khaleej hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Al Nassr, nachdem es zuvor eine 0:3-Niederlage gegen Neom SC und eine deutliche 1:5-Pleite gegen Al Hilal gegeben hatte. Gomes' Team erzielte in dieser Fünf-Spiele-Phase drei Tore und kassierte zehn, ein Wert, der auf erhebliche defensive Anfälligkeit hindeutet.

Al Kholood gegen Al Khaleej: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 3. April 2026 statt, als sich Al Kholood und Al Khaleej in der Saudi Pro League im King Abdullah Stadium 2:2 trennten. Davor gewann Al Khaleej im Februar 2026 auswärts bei Al Kholood mit 3:2, während Al Kholood im King Cup im November 2025 einen 4:3-Sieg holte. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben waren die Siege recht gleichmäßig verteilt. Al Kholood gewann zudem im März 2025 mit 2:1, Al Khaleej siegte im Oktober 2024 mit 1:0.