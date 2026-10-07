Die AFC Champions League Elite präsentiert ein hochkarätiges Golf-Duell, wenn der saudische Gigant Al Ittihad im King Abdullah Sports City in Dschidda das Kraftzentrum aus den VAE, Shabab Al Ahli, empfängt.

GOAL hat alle Details, die ihr braucht, um Matchtickets zu kaufen und euch jetzt euren Platz auf den Rängen zu sichern.

Wann ist der Anstoß von Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Übertragungsinformationen für dieses Spiel sind derzeit nicht verfügbar. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um die bestätigten Details zu TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al Ittihad gegen Shabab Al Ahli kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über die Gastgeberplattform Webook.com angeboten. Fußballfans können sich registrieren und über das offizielle Portal Tickets für den allgemeinen Verkauf kaufen, sobald der freie Verkauf beginnt.

Falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, ist GrintaHub die richtige Anlaufstelle. Der Zweitmarkt bietet Optionen für Fans, die sich Plätze sichern wollen, nachdem die erste Ticketzuteilung vergriffen ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Shabab Al Ahli?

Standardtickets im allgemeinen Verkauf beginnen auf der offiziellen Verkaufsplattform bei 30 SAR, während Plätze in höheren Kategorien näher am Spielfeld in höhere Preisbereiche reichen.

Auf Zweitmarktplätzen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise je nach Sitzkategorie und aktueller Nachfrage bei etwa 100 SAR.

Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC

Al Ittihad hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und ein Unentschieden verbucht und keines verloren. Der jüngste Auftritt endete in der AFC Champions League Elite mit einem 1:1 gegen Al-Shamal, zudem gab es ein 0:0 gegen Al Fateh. Zu den drei Siegen zählen ein 2:1 gegen Al Nassr und ein 3:1-Auswärtssieg bei Al-Faisaly, wobei das Team in diesen fünf Spielen sieben Tore erzielte und drei kassierte.

Shabab Al-Ahli Dubai FC hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0 gegen Tractor in der AFC Champions League Elite. In diesem Lauf gab es zwar eine 1:3-Niederlage gegen Al-Jazira, doch zwei Siege in Folge davor, darunter ein 2:0 gegen Al-Dhafra, zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, positive Resultate aneinanderzureihen.

Al Ittihad gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC: Jüngste direkte Duelle

Das einzige in diesem Datensatz verzeichnete Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 30. September 2025 in der AFC Champions League Elite statt, als Shabab Al-Ahli Dubai FC auswärts bei Al Ittihad mit 1:0 gewann. Dieses Resultat verschafft dem Klub aus Dubai im direkten Vergleich der jüngeren Vergangenheit einen Vorteil, auch wenn die geringe Stichprobe bedeutet, dass das kommende Spiel allein auf Basis des direkten Vergleichs schwer einzuordnen ist.







