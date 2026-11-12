Al Ittihad empfängt Pakhtakor am 23. November 2026 zu einem mit Spannung erwarteten Duell in der AFC Champions League Elite. Das Gruppenspiel findet in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite?

Al Ittihad gegen Pakhtakor findet am Montag, 23. November 2026, statt. Anstoß ist um 22:15 Uhr saudi-arabischer Zeit in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

Wo gibt es Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Vereins und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Webook. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist die Zweitmarkt-Plattform Grintahub eine Alternative. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Duell in der AFC Champions League Elite ansehen und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Pakhtakor?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Vereins sind reguläre Tickets für dieses Spiel bereits ab 15 SAR erhältlich. Für Plätze im Unterrang kosten sie in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 75 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern will, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage bis zum Spieltag steigt.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Ittihad und Pakhtakor Tashkent

Al Ittihad hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite. Zuvor besiegte Al Ittihad Al-Ettifaq mit 4:1 und Al Diriyah mit 2:0 in der Saudi Pro League und gewann auswärts bei Neftchi Fargona mit 2:1 im internationalen Wettbewerb. In den fünf Spielen erzielte das Team neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Pakhtakor hat zwei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gelang ein 3:1-Sieg gegen Kokand 1912 in der usbekischen Liga. Davor gab es allerdings eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Al Nassr in der AFC Champions League Elite. Auch gegen Al Quwa Al Jawiya verlor Pakhtakor im internationalen Wettbewerb mit 0:1. In den fünf Spielen erzielte die usbekische Mannschaft sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Al Ittihad gegen Pakhtakor Tashkent: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Mai 2012 statt. Pakhtakor empfing Al Ittihad in der AFC Champions League Elite und verlor mit 1:2. Im Hinspiel derselben Saison hatte Al Ittihad zu Hause mit 4:0 gewonnen. In den vier vorliegenden direkten Duellen siegte Al Ittihad dreimal, einmal gab es ein Unentschieden. Pakhtakor wartet gegen die saudi-arabische Mannschaft noch auf den ersten Sieg.